Obras Públicas saca a licitación el tramo Aeropuerto–Pozo Negro de la autovía Norte-Sur de Fuerteventura. La obra contará con una inversión de 215 millones de euros

Licitan el tramo Aeropuerto–Pozo Negro de la autovía Norte-Sur de Fuerteventura. Imagen de archivo

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias ha sacado a licitación la obra del tramo Aeropuerto–Cruce de Pozo Negro de la autovía eje Norte-Sur de Fuerteventura. La obra cuenta con un presupuesto base de licitación de 215.924.834,98 euros, IGIC incluido.

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez ha subrayado que se trata del tramo de mayor cuantía del eje Norte-Sur y de la mayor obra pública viaria que se licita en la historia de Fuerteventura. “Hablamos de una infraestructura largamente demandada que hoy cuenta con todas las garantías técnicas, administrativas y ambientales para dar un paso definitivo”, ha señalado.

El consejero ha explicado que el proyecto fue aprobado técnicamente en septiembre de 2025. El expediente de contratación se inició el pasado mes de diciembre, tras culminar una tramitación especialmente compleja desde el punto de vista técnico y ambiental. En este proceso ha sido determinante la incorporación de soluciones constructivas que permiten minimizar el impacto sobre el territorio, entre ellas la ejecución del primer túnel bitubo de la isla. Está concebido para garantizar la protección de los hábitats naturales y de especies sensibles como la hubara.

El consejero ha destacado que el tramo Aeropuerto–Pozo Negro supondrá una mejora sustancial de la conectividad y la movilidad en Fuerteventura, además de generar actividad económica y empleo en la isla.

Las empresas interesadas en concurrir a la licitación podrán presentar sus solicitudes hasta el 13 de febrero a las 18:00 horas, hora canaria, a través de la Plataforma de Contratación Pública del Estado.

Información técnica del proyecto

La actuación comprende el tramo Aeropuerto–Cruce de Pozo Negro de la carretera Puerto del Rosario–Morro Jable. Incluye la ejecución de nuevos enlaces que mejorarán la conexión con la FV-2, la FV-413 y la FV-50, facilitando los accesos al aeropuerto, a núcleos turísticos como Caleta de Fuste y a distintos enclaves urbanos y rurales del municipio de Antigua.

Entre las principales obras singulares destaca la construcción de un túnel de aproximadamente 1,2 kilómetros de longitud, con falsos túneles de inicio y fin, así como un viaducto de 190 metros sobre el barranco de la Torre. El proyecto contempla, además, la ejecución de diversas estructuras asociadas a los enlaces, un paso superior y varios pasos inferiores destinados a garantizar la continuidad de caminos y accesos existentes.

La actuación incorpora también la instalación de sistemas de energías renovables mediante placas fotovoltaicas, con el objetivo de cubrir la totalidad del consumo eléctrico del nuevo alumbrado de la infraestructura, incluidos los enlaces y el túnel. De este modo, la autovía será energéticamente neutra y autosostenible, contribuyendo a la descarbonización y a la reducción de emisiones a la atmósfera.