Así, según explica el Ejecutivo, estas obras suponen uno de los proyectos más ambiciosos de Fuerteventura y mejorará el desplazamiento en la isla

El Gobierno expropia 84 fincas en Fuerteventura en el tramo de autovía aeropuerto-Pozo Negro. Imagen de Informativos RTVC

El Gobierno de Canarias expropia 84 fincas de Fuerteventura por donde discurrirá el tramo de la autovía entre el aeropuerto y Pozo Negro.

Según el Ejecutivo, este proyecto supone una de las obras más ambiciosas de la isla y con la que se pretende favorecer y mejorar el desplazamiento y la conectividad.

Informa RTVC

Alegaciones de las personas afectadas

Las personas propietarias de las fincas afectadas podrán formular sus alegaciones hasta principios de noviembre con el fin de resolver posibles errores en la descripción material y legal de los terrenos.

Con todo, tras el cumplimiento de este plazo, se dará el visto bueno para ejecutar el tramo viario entre el aeropuerto y Pozo Negro, unas obras que tienen cinco años de plazo y un presupuesto de más de 215 millones de euros.

Asimismo, está prevista la construcción del primer túnel de carretera, un viaducto de 190 metros en el barranco de la Torre y 4 enlaces que buscan mejorar la conectividad y movilidad en la isla.