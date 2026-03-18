El Grupo Meteorológico del Sur prevé usar un listado de reserva tras el paso de Therese

La borrasca Therese sitúa a la actual temporada al borde de un hito histórico sin precedentes. El ciclo meteorológico, que abarca desde septiembre hasta agosto, ha consumido casi todas sus denominaciones oficiales. Los expertos de la AEMET confirman que solo restan dos nombres para completar la lista establecida este año.

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El nombramiento de las borrascas facilita las tareas de comunicación entre los países afectados. Esta estrategia permite que las distintas naciones realicen un seguimiento unificado de una misma estructura. Los nombres alternan géneros masculinos y femeninos para identificar cada fenómeno adverso con claridad.

Un sistema de comunicación coordinado

El país que emite primero los avisos de nivel naranja o rojo elige el nombre. Estos avisos responden a previsiones de fuertes precipitaciones o rachas de viento intensas. Esta coordinación es vital para la seguridad de los ciudadanos en todo el territorio europeo.

El Grupo Meteorológico del Sur gestiona actualmente este proceso de identificación de tormentas. Esta alianza está compuesta por Bélgica, Luxemburgo, España, Francia y también Portugal. Gracias a este trabajo conjunto, la información llega de forma eficiente a toda la población.

Hacia un escenario histórico y desconocido

La presente temporada de borrascas comenzó de forma oficial el pasado 1 de septiembre. Desde esa fecha, la lista de nombres ha descendido con una frecuencia muy inusual. Ahora mismo solo quedan dos apelativos disponibles antes de llegar al final del listado.

David Suárez, delegado territorial de la AEMET, destaca la importancia de este sistema compartido. Los nombres ayudan a que los servicios de emergencia trabajen con mayor rapidez. Por ello, agotar la lista actual supone un reto logístico para los meteorólogos.

Muchos ciudadanos ya proponen nombres curiosos como Adrián o Raymundo para las futuras listas. Sin embargo, las autoridades mantienen en secreto el contenido de los próximos cinco nombres. Sería la primera vez que España y sus socios activan un plan B.