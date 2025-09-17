Miguel Suárez y Eduardo González, con el número 1 en el 50 Rallye La Palma Isla Bonita–Trofeo CICAR

Los vencedores de la pasada edición, Miguel Suárez y Eduardo González, encabezan una lista de inscritos en el 50 Rallye La Palma Isla Bonita–Trofeo CICAR, que suma un total de 7 unidades Rally2. Un total de 84 formaciones en velocidad y 4 en regularidad sport dan forma a la lista oficial de inscritos con la que se celebrarán las bodas de oro de la prueba estrella de la Escudería La Palma Isla Bonita.

Lista de inscritos

La semana grande del 50 Rallye La Palma Isla Bonita–Trofeo CICAR comienza con la publicación de su lista oficial de inscritos. Un total de 89 formaciones, 4 de ellas en regularidad sport, saldrán a los tramos cronometrados para celebrar las bodas de oro de un rallye pionero en la Isla Bonita.

Los vencedores de la pasada edición, Miguel Suárez y Eduardo González, lucirán el número 1 en su Citroën C3 encuadrado en la categoría Rally2, un atractivo apartado que contará con nada menos que 7 unidades representadas.

Este fin de semana, los subcampeones regionales de la pasada temporada se enfrentarán a los vigentes campeones provinciales, Sergio Fuentes-Teco Hernández.l Son los ganadores del ‘Isla Bonita’ en 2023 y este año habituales del certamen con su Skoda Fabia RS Rally2. Manuel Mesa-Dailos González también estarán con el Ford Fiesta R5 MKII, así como Fernando Cruz-Juan Ricardo Luis. Los tinerfeños, al volante de un Hyundai i20 N Rally2, marchan segundos en la tabla provisional del campeonato provincial.

El duelo por tomar el mando palmero, en la recta final del campeonato insular, también promete emociones fuertes. Alejandro Afonso-Ariday Bonilla, vigentes campeones, tomarán la partida con el Skoda Fabia Rally2 Evo. Mientras, Ayoze Almeda-Rubén Feliciano, en una nueva participación con un Citroën C3 Rally2, defenderán su liderato provisional. Aníbal de Luis y Rayco Hernández, al volante de su Porsche 911 GT3, tratarán de estar con ellos. Al igual que Samuel Rodríguez-Carlos Pais en su primera temporada a bordo de otro Hyundai i20 N Rally2.

Los Mitsubishi Lancer Evo, en sus diferentes versiones, seguirán estando presentes. Será gracias a Antonio Jesús Sánchez-Rusbel Pérez, Joel Triana-Germán Sierra, José Iván Pérez-Ariana Pérez, Jesús Rodríguez-Víctor García, Jorge Rodríguez-Héctor Rodríguez o Francisco Javier Tabares-Yasmin Rodríguez.

El combinado de atractivos se amplía con los Peugeot 208 Rally4 de Alexis Martín-Ayoze Pérez y Alejandro Méndez-Daniel Cabrera. Además del Peugeot 208 R2 de Ricardo Díaz-Carlos Hernández, el Toyota Yaris de Antonio Estalella-José Ángel Batista o el Vauxhall Corsa de Fran Santana-Francisco Santana.

Promoción Asfalto y Copa 1.6

Una docena de equipos encabezados por Iván Galván-Omar Ferraz (Renault Clio 16v) dan forma al Campeonato de Promoción de Asfalto ‘Deportes Cabildo de La Palma’ y su división júnior. Y la Copa 1.6, con una cifra similar, también se sumará al espectáculo de esta cita organizada por la Escudería La Palma Isla Bonita.

La lista de participantes la cierran Wilfredo Pérez-Oscar Rivero (Peugeot 205 Rallye), Anselmo Alonso-Gara Alonso (SEAT Ibiza), José Lorenzo-José Roberto Lorenzo (Opel Corsa), los tres en regularidad sport, y Juan Carlos Salas-Eliseo Becerra (Toyota Celica) en regularidad.

El 50 Rallye La Palma Isla Bonita–Trofeo CICAR cuenta con el apoyo del Gobierno de Canarias, el Cabildo de La Palma y su Consejería de Deportes, los ayuntamientos de Santa Cruz de La Palma, Breña Alta, Breña Baja, Villa de Mazo, Los Llanos de Aridane, Fuencaliente y Puntallana, además de Orvecame, CICAR, Hotel H10 Taburiente Playa, Mojos Sicilia, Pontu. Zapatos, La Bodeguita del Medio, Bululú Fusión, Pastelería Zulay, Constructora 2 Tumbos, Fred. Olsen Express, Nolasco y Grupo Tomás Barreto.