Llega un cayuco a El Hierro con 230 ocupantes

Entre los ocupantes hay unas 16 mujeres y varios menores

Salvamento Marítimo acompañó este martes hasta el puerto de la Restinga, en El Hierro, a un cayuco con unos 230 ocupantes que se había localizado a 17,7 kilómetros al sur de la isla. Entre los ocupantes hay unas 16 mujeres y varios menores.

Llega un cayuco al Hierro con 230 ocupantes / Archivo RTVC

Fuentes de este organismo informaron a EFE que fue la Guardia Civil quien detectó a través del radar SIVE al cayuco y tras localizarla, la Salvamar Navia se desplazó hasta la zona.

El cayuco llegó hasta el puerto de La Restinga sin incidencias y allí le esperaba un dispositivo sanitario que atiende, en estos momentos, a estas personas que, en principio, parece que se encuentran en buen estado de salud.