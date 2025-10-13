ES NOTICIA

Un cayuco con 100 personas ha sido rescatado cerca del sur de Tenerife

Redacción RTVC
Salvamento Marítimo ha trasladado la embarcación hasta el puerto de Los Cristianos donde recibirán asistencia sanitaria

La embarcación de Salvamento Marítimo, Alpheratz, ha rescatado a 100 migrantes localizados a 7 millas de Punta de Rasca, en Arona.

Los migrantes fueron avistados por la Guardia Civil y activó el aviso con los equipos de emergencia para acudir en su búsqueda.

El barco Alpheratz los ha acompañado hasta el Puerto de Los Cristianos. Por el momento, desde el Centro Coordinador de Emergencias, 112, todos se encuentran en buen estado a la espera de ser evaluados los profesionales sanitarios.

(Habrá ampliación de la información)

