Según el relato de los migrantes, todos hombres y procedentes de Senegal, Malí y Costa de Marfil, habrían realizado una travesía de seis días desde Mauritania

Un cayuco con 53 inmigrantes a bordo ha arribado por sus propios medios en la tarde de este jueves al muelle de La Restinga, en el municipio de El Pinar, donde les atendieron los equipos sanitarios y de emergencia en este puerto de El Hierro.

Informa RTVC

Ninguna de estas personas ha necesitado que se le trasladase al Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes para su atención médica. Según el relato de los migrantes, habrían realizado una travesía de seis días desde Mauritania y a bordo del cayuco viajaban personas del citado país, Senegal, Malí y Costa de Marfil.

Según la información recabada de los servicios sanitarios y de emergencia, se trata de 53 personas de origen subsahariano, todos hombres, a quienes se les atendió en el puerto por el Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) de Cruz Roja, Servicio de Urgencias Canarios (SUC), servicio de vigilancia del Puerto de La Restinga, Guardia Civil y Policía Nacional.

Arriba por sus propios medios un cayuco con 53 personas a El Hierro. Imagen de archivo de la llegada al puerto de La Restinga, de 70 inmigrantes rescatados por la Salvamar Adhara, en aguas cercanas a El Hierro. EFE/ Gelmert Finol

Los ocupantes de este cayuco se trasladarán al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), en el pueblo de San Andrés (Valverde), donde les atenderán miembros del colectivo ONG “Corazón naranja – Ebrima Sonko” y permanecerán bajo custodia policial hasta su derivación a otros recursos fuera de la isla.