Un cayuco con 64 hombres ha llegado este sábado por sus propios medios a El Hierro. En concreto, al puerto de la Restinga, según han informado los servicios de emergencia a EFE.

Dos personas fueron trasladadas al hospital tras llegar a la isla a las 6.33 horas después de cuatro días de navegación desde que partieron de Nuadibú, en Mauritania.

Los hombres que viajaban en el cayuco proceden de Mali, Senegal, Mauritania, Guinea Conakry y Gambia.