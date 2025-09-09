ES NOTICIA

Rescatan una patera con cuatro ocupantes al sureste de Gran Canaria

RTVC / EFE
Salvamento Marítimo los localizó a más de 18 kilómetros al suroeste de Arguineguín y los trasladó al puerto local

Salvamento Marítimo ha acompañado este martes hasta el puerto de Arguineguín, Gran Canaria, a una patera con cuatro ocupantes de origen magrebí a bordo localizada a unos 18 kilómetros al suroeste de la isla.

Rescatan una patera con cuatro ocupantes al sureste de Gran Canaria. Arriba, una imagen de archivo de Salvamento Marítimo. EP
Según ha informado un portavoz de la sociedad estatal, el cayuco se detectó por el radar del sistema SIVE de vigilancia costera sobre las 14.50 horas (hora insular).

Salvamento Marítimo movilizó en su ayuda a la Salvamar Macondo, cuya tripulación decidió no embarcar a sus ocupantes, sino navegar a su lado hasta el muelle de Arguineguín.

La Cruz Roja prestará asistencia en el puerto a las cuatro personas que iban a bordo de esa embarcación, sobre las que por el momento no se ha facilitado ningún detalle más.

