Salvamento acompaña hasta el puerto de Granadilla a un cayuco con 200 ocupantes

Salvamento Marítimo ha acompañado este sábado hasta el puerto de Granadilla, en Tenerife, a un cayuco con cerca de 200 ocupantes en aparente buen estado de salud

Una embarcación de Salvamento Marítimo en el puerto de Los Cristianos. Imagen de recurso

Fuentes de Salvamento han informado que sobre las 7:29 horas una persona dio la alerta de que en la costa de las Galletas, en el sur de la isla, había un cayuco y hasta allí envió a la Salvamar Alpheratz y al helimer 201.

Ante el mal estado de la mar con viento de 20 nudos y olas de 2 y tres metros, Salvamento decidió que era más seguro conducir al cayuco hasta el puerto de Granadila, en el que ha atracado a las 10:30 horas.

Como apoyo se movilizó a la salvamar Menkalinam, que ha acompañado al cayuco hasta su atraque seguro.