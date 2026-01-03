Salvamento acompaña hasta el puerto de Granadilla a un cayuco con 200 ocupantes

Salvamento Marítimo ha acompañado este sábado hasta el puerto de Granadilla, en Tenerife, a un cayuco con cerca de 200 ocupantes en aparente buen estado de salud
Fuentes de Salvamento han informado que sobre las 7:29 horas una persona dio la alerta de que en la costa de las Galletas, en el sur de la isla, había un cayuco y hasta allí envió a la Salvamar Alpheratz y al helimer 201.
Ante el mal estado de la mar con viento de 20 nudos y olas de 2 y tres metros, Salvamento decidió que era más seguro conducir al cayuco hasta el puerto de Granadila, en el que ha atracado a las 10:30 horas.
Como apoyo se movilizó a la salvamar Menkalinam, que ha acompañado al cayuco hasta su atraque seguro.