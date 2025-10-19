ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Llega a La Restinga un cayuco con 98 personas

RTVC / EFE
RTVC / EFE

El pasado jueves llegó otro cayuco a La Restinga con 28 personas a bordo, todos hombres

Imagen archivo RTVC.

Un cayuco con 98 personas a bordo, algunos menores de edad, ha llegado por sus propios medios este domingo al muelle de La Restinga (El Hierro).

Dispositivo de emergencia

La embarcación arribó al puerto herreño a las 8.15 horas y se ha desplegado un dispositivo de emergencia en el que han intervenido Cruz Roja y el Servicio de Urgencias Canario. Así como la Guardia Civil y la Policía Nacional.

El pasado jueves llegó otro cayuco a La Restinga con 28 personas a bordo, todos hombres.

La embarcación, que fue detectada a 13 kilómetros de la costa, llamó la atención porque iba muy sobrada de espacio y con comida y combustible como para trasladar a más de 200 personas.

Autoridades de Guinea

Fuentes policiales han indicado a EFE que sospechan que fueron sorprendidos por las autoridades de Guinea cuando iban a salir hacia Canarias. Por tanto, se hicieron a la mar sin llegar a completar el embarque.

Sus ocupantes, hombres de Senegal, Gambia y Guinea, aseguraron a los servicios de emergencia que salieron doce días antes desde Kamsar. En concreto, una localidad de la costa de Guinea situada a unos 2.000 kilómetros de navegación de El Hierro.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

El campeonato nacional de fotografía submarina llega este lunes a El Hierro

El Louvre declara el cierre provisional del museo tras un robo este domingo

CD Leganés vs Málaga CF: horario, alineaciones y minuto a minuto | LaLiga Hypermotion 25-26

Elche CF vs Athletic Club: horario, alineaciones y minuto a minuto | LaLiga EA Sports 25-26

El Cabildo inicia este domingo el asfaltado de un tramo de la GC-2

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025