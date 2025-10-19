El pasado jueves llegó otro cayuco a La Restinga con 28 personas a bordo, todos hombres

Un cayuco con 98 personas a bordo, algunos menores de edad, ha llegado por sus propios medios este domingo al muelle de La Restinga (El Hierro).

Dispositivo de emergencia

La embarcación arribó al puerto herreño a las 8.15 horas y se ha desplegado un dispositivo de emergencia en el que han intervenido Cruz Roja y el Servicio de Urgencias Canario. Así como la Guardia Civil y la Policía Nacional.

El pasado jueves llegó otro cayuco a La Restinga con 28 personas a bordo, todos hombres.

La embarcación, que fue detectada a 13 kilómetros de la costa, llamó la atención porque iba muy sobrada de espacio y con comida y combustible como para trasladar a más de 200 personas.

Autoridades de Guinea

Fuentes policiales han indicado a EFE que sospechan que fueron sorprendidos por las autoridades de Guinea cuando iban a salir hacia Canarias. Por tanto, se hicieron a la mar sin llegar a completar el embarque.

Sus ocupantes, hombres de Senegal, Gambia y Guinea, aseguraron a los servicios de emergencia que salieron doce días antes desde Kamsar. En concreto, una localidad de la costa de Guinea situada a unos 2.000 kilómetros de navegación de El Hierro.