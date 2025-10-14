ES NOTICIA

Rescatan una embarcación con 56 personas a bordo al sur de Gran Canaria

Esperan a los ocupantes en el Puerto de Arguineguín, ya que los rescataron a 100 millas al sur de Gran Canaria

Imagen de archivo de un barco de Salvamento Marítimo en una operación de rescate. EFE

A última hora de la tarde de este martes se dio el aviso de que una embarcación estaba a la deriva al sur de Gran Canaria. La rescataron con 56 personas a bordo, a las que trasladan al Puerto de Arguineguín, ya que se encontraba a 100 millas al sur de la isla.

Es la segunda embarcación de estas característica que llega a Canarias en menos de 24 horas. Salvamento Marítimo acompañó a primera hora de la tarde de este martes hasta el puerto de la Restinga, en El Hierro, a un cayuco con unos 230 ocupantes que se había localizado a 17,7 kilómetros al sur de la isla. Además, entre los ocupantes hay trece mujeres y seis menores.

