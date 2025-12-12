El cayuco llevaba 270 personas a bordo, entre ellas se encontraban 22 menores y 67 mujeres que sufrieron una travesía de 8 días

Rescatan a 270 personas, 22 menores, a bordo de un cayuco cerca de La Restinga

Salvamento Marítimo ha rescatado este viernes a 270 personas que iban a bordo de un cayuco en las cercanías del muelle de La Restinga. Allí han sido desembarcadas, y tres de ellas han sido trasladadas al hospital insular por problemas de salud.

Según la información recabada por EFE de los servicios sanitarios y de emergencia, se trata de 270 personas de origen subsahariano, en su mayoría varones, entre los que viajaban 67 mujeres y 22 menores de edad.

En el puerto, el Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) de Cruz Roja, el Servicio de Urgencias Canarias (SUC), el servicio de vigilancia del Puerto de La Restinga, la Guardia Civil y la Policía Nacional atendieron a todos.

Una travesía de ocho días

Según el relato de los propios migrantes, habrían realizado una travesía de ocho días desde la isla de Jinack, en Gambia.

A bordo de la embarcación viajaban personas de Gambia, Senegal, Malí, Guinea-Conakry y Guinea-Bisáu.

Los tripulantes de este cayuco se trasladarán al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), en el pueblo de San Andrés. Allí los miembros de la ONG Corazón Naranja – Ebrima Sonko los atenderán. En el lugar, permanecerán bajo custodia policial hasta que los deriven a otros recursos fuera de la isla.