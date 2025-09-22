ES NOTICIA

La llegada del otoño trae un descenso de las temperaturas en Canarias

Redacción RTVC

Descienden las temperaturas y finaliza la alerta por riesgo de incendios forestales en las islas occidentales y Gran Canaria

En los próximos días podría llover en las islas occidentales. Buenavista del Norte, Rito Pérez.

Comienza la semana con un descenso moderado de las temperaturas y la ausencia de calima. Este cambio lleva a la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias a finalizar la alerta por riesgo de incendios forestales a partir de las 12:00 horas de este lunes. Las islas de El Hierro, La Gomera, La Palma, Tenerife y Gran Canaria pasarían a estar fuera de peligro por riesgo de incendios forestales, decretado el pasado jueves.

De ese modo finaliza la alerta en cota superior a los 200 metros de altitud en la vertiente norte y a los 400 metros en el resto delas vertientes, y se mantiene la declaración de prealerta por riesgo de incendio forestal que el 1 de junio de este año se dio para esas islas.

La decisión de finalizar con la alerta se basa en la información disponible y en aplicación del Decreto 60/2014, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias (Infoca).

Lluvias en el norte

En el norte, habrá un predominio de cielos nubosos con probables lluvias débiles y ocasionales, principalmente en medianías del nordeste durante la madrugada y primeras horas del día.

La nubosidad será más intensa en el norte de las islas más montañosas. Podrá llover a partir del martes, 23 de septiembre, disminuyendo la calima hasta desaparecer en gran parte del archipiélago.

En las islas orientales los cielos estarán poco nubosos con temperaturas que llegarán a los 26 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Algunas precipitaciones podrán caer en las zonas de medianías, mientras que en el resto estará despejado y poco nuboso. El viento será moderado del nordeste, que será fuerte en vertientes del sudeste y noroeste, especialmente a primeras horas y por la tarde. En costas del suroeste habrá brisas y en cumbres el viento será flojo variable.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, las máximas rondarán los 28 grados, y las mínimas no bajarán de 23 grados.

Según la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, El viento será moderado del nordeste con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste.

En costas de oeste, predominarán las brisas, mientras en cumbres centrales, el viento soplará del oeste moderado con intervalos de fuerte.

La fuerza del viento será entre 3 y 4 pero que puede arreciar hasta 5 a 6 en determinadas latitudes, acompañados de marejadilla a marejada que aumentará a marejada o fuerte marejada al final del día y mar de fondo del norte de 1 a 2 metros.

Llegada del otoño

Este lunes, 22 de septiembre, finaliza el verano y comienza el otoño a partir de las 20:19 horas, en la península.

El cambio de estación traerá varios espectáculos astronómicos. Al anochecer se podrá ver Marte, Saturno y Mercurio junto a constelaciones de Pegaso y Andrómeda. El otoño traerá un descenso brusco de las temperaturas, aunque según la AEMET, será más cálido que el de los últimos años. «Habrá temperaturas superiores a lo habitual, con una probabilidad del 60-70% en la península y Baleares y del 50% en Canarias». En cuanto a las precipitaciones, los modelos señalan que es «poco probable» que el otoño sea especialmente lluvioso, sobre todo en el oeste y centro peninsular, así como en Canarias.

