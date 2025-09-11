Llegan días de calor con el próximo fin de semana

Este jueves ha amanecido con lluvias débiles en el norte de las islas, a la espera de un fin de semana donde llegará el calor, con temperaturas que irán subiendo progresivamente

Playa de Las Canteras. Imagen Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Este jueves ha amanecido con lloviznas dispersas en puntos del norte de las islas. Esa probabilidad de lluvias débiles podría ir a más al final de la tarde y la próxima madrugada.

De momento, para aquellos que quieran disfrutar de tiempo soleado y de playa, lo más recomendable está en las costas del sur.

En el resto de zonas del archipiélago tendremos cielos poco nubosos o despejados con temperaturas de momento sin grandes cambios pero que se prevén que suban ya con vistas al fin de semana y con un viento del nordeste que sigue soplando con intensidad.

Ascenso térmico el fin de semana

Para el fin de semana esperamos un ascenso térmico y, si se cumple la previsión, la próxima semana pasaremos calor en muchos puntos del archipiélago.

Precisamente, la previsión para el sábado marca temperaturas con pocos cambios en costas y en ligero a moderado ascenso en el interior de las islas. Se podrán alcanzar los 30 ºC en el interior de Fuerteventura, Lanzarote y en vertientes oeste, sur y sudeste de las islas de mayor relieve, e incluso los 32 ºC en Gran Canaria.

El termómetro continuará con un ligero ascenso el domingo. Se podrán superar los 30 ºC en el interior de Fuerteventura, Lanzarote y vertientes oeste, sur y sudeste de las islas de mayor relieve, e incluso los 32-34 ºC en Gran Canaria.

Frente atlántico en la Península

Un frente atlántico pasará previsiblemente este jueves por la Península, dejando cielos nubosos y precipitaciones en el extremo norte del país, al tiempo que se esperan temperaturas en aumento en casi toda España.

Según ha informado este miércoles la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las precipitaciones serán más abundantes y persistentes en Galicia y en el Cantábrico occidental, mientras que se espera cielo poco nuboso en el resto.

La predicción contempla, además, temperaturas en aumento en casi todo el país, excepto las máximas que irán en descenso o no registrarán cambios en Galicia, la cordillera Cantábrica y el este de Cataluña, y las mínimas, que no bajarán de 20 grados en litorales del área mediterránea.