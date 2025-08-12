Llegan dos pateras a Canarias, una a Gran Canaria y otra a Lanzarote

Durante la madrugada recibieron a 60 personas a bordo de una patera en Puerto Naos y durante la mañana llegó otra a Arguineguín

En la madrugada de este lunes al martes llegó a Lanzarote una patera y durante la mañana se espera la llegada de otra al puerto de Arguinegín. La embarcación que arribó a Puerto Naos venía con 60 personas a bordo, 58 hombres y dos mujeres. Fue sobre las 3 de mañana. Mientras, en Arguineguín, en Gran Canaria los servicios de emergencias han atendido a 7 personas que llegaron sobre las siete y media de este martes.

Ampliaremos la información.