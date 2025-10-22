Lluís Costa deja el La Laguna Tenerife con destino al Covirán Granada

El base del La Laguna Tenerife Lluís Costa cambia de equipo y pasa del La Laguna Tenerife al Covirán Granada hasta final de temporada

El base del La Laguna Tenerife Lluís Costa se desvincula del equipo aurinegro. Se marcha con destino al Covirán Granada.

El fichaje de Lluís Costa es hasta final de la presente temporada 25-26. Costa ya militó en el equipo andaluz durante cuatro temporadas.

Imagen de despedida de Lluís Costa del La Laguna Tenerife en las redes sociales / La Laguna Tenerife

Refuerzo del Covirán Granada

Lluis Costa, de 32 años refuerza al Covirán Granada. El equipo andaluz ha iniciado la Liga Endesa con tres derrotas en tres partidos. Tambien tiene problemas en la dirección de juego con una floja aportación del base estadounidense Micah Speigth.

El nuevo base se unirá a los entrenamientos esta misma semana y debutará en el partido que el Covirán Granada jugará el próximo sábado en la pista del Hiopos Lleida.

Trayectoria de Lluís Costa

Lluís Costa llegó por primera vez a Granada en 2020 y fue un jugador clave en el ascenso del equipo andaluz a la Liga Endesa y en sus dos permanencias en la máxima categoría.

Salió del equipo en el verano de 2024 rumbo al La Laguna Tenerife, donde disputó las pasadas ediciones de la Copa del Rey y los playoffs por el título, además de la Champions League, aunque con un papel residual en cuanto a minutos sobre la pista.

Esta campaña mantenía el mismo rol secundario, lo que unido al interés del Covirán Granada en su vuelta ha precipitado su salida del conjunto isleño.

Lluís Costa llega a un Covirán Granada con el que ha disputado 135 partidos en los que promedió 10’9 puntos, 3’8 asistencias y 12 de valoración.