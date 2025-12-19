Un informe sobre el balance del último trimestre de la Aemet apunta que las tormentas han dejado más de 3.000 descargas, el día con más lluvias ha sido el 14 de diciembre, con 150 litros por metro cuadrado

El balance del ultimo trimestre publicado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) incide en que ha nevado y llovido por encima de lo normal en Canarias. Las precipitaciones de las ultimas semanas han permitido tener un final de año casi normal en lo meteorológico.

Informa RTVC.

La nieve ha sido uno de los fenómenos meteorológicos que ha destacado la Aemet en el balance del último trimestre del año en cuanto a lo climatológico ya que Canarias ha vivido nevadas por encima de lo normal.

Lo mismo ocurre con la lluvia. Durante estas últimas semanas las precipitaciones han permitido tener un final de año casi normal en lo meteorológico, añade el informe. La borrasca Claudia y una dana de noroeste, que afectó a La Palma, trajo en noviembre la humedad necesaria para comenzar a romper con la tendencia árida del trimestre.

A pesar de todo, el trimestre ha sido cálido y seco, ya que en septiembre las islas tuvieron episodios de calor por encima de lo normal, tendencia que se ha roto con diciembre con la borrasca Emilia, que han dejado lluvias y temperaturas poco habituales en las islas.

Más lluvia y nieve de lo normal entre octubre y diciembre en Canarias, según la Aemet. EFE

Valores de temperatura por debajo de lo normal

El delegado provincial de la Aemet en Santa Cruz de Tenerife. Víctor Quintero, ha asegurado que «en general, lo que lleva transcurrido de diciembre hemos estado con valores de temperatura en el archipiélago por debajo de lo normal. Es decir, ha estado haciendo más frío de lo habitual».

Y así seguirá al menos hasta los primeros días de enero, ya que Quintero ha adelantado que Nochebuena y Navidad «tendremos precipitaciones débiles y generalizadas en todo el archipiélago y unas fiestas fresquitas de abrigo y manta».

«A lo largo de todos estos días existen probabilidades de precipitaciones, más bien de carácter débil, pero afectando prácticamente a todas las islas«, ha añadido Quintero.

El informe destaca, también, los vientos, con rachas generalizadas de 100 kilómetros por hora. Además, las tormentas nos han dejado más de 3.000 descargas, ha habido pocos episodios de calima y el día con más lluvias ha sido el 14 de diciembre, con 150 litros por metro cuadrado.