La lluvia provoca graves incidentes en las carreteras de La Laguna

Un árbol caído y un camión al borde del precipicio marcan la jornada en el entorno del mirador de Jardina

El temporal causó este miércoles diversos incidentes materiales en la zona de Jardina, en Tenerife. Las fuertes lluvias provocaron la caída de un árbol y el semivuelco de un pesado vehículo. Los servicios de emergencia trabajaron durante horas para restablecer la seguridad vial en este transitado punto de la isla.

Vídeo RTVC

La jornada comenzó con sobresaltos antes de las siete de la mañana de este miércoles. Un árbol cupreso de enormes dimensiones se desplomó sobre la calzada cerca del mirador. El ejemplar bloqueó por completo el tránsito en la carretera que sube hacia la cumbre.

Un gran cupreso bloquea la vía

Los técnicos de conservación de carreteras del Cabildo de Tenerife acudieron rápidamente al lugar. Los operarios dedicaron unas seis horas de intenso trabajo para despejar la vía. Primero retiraron las ramas y después trocearon el pesado tronco con maquinaria.

La normalidad regresó a este tramo tras el esfuerzo de las brigadas de limpieza. El incidente no provocó daños personales a pesar del gran tamaño del árbol. Los conductores recuperaron el acceso al mirador de Jardina tras finalizar estas labores.

Un camión de hormigón accidentado

A un kilómetro de distancia, un camión de hormigón sufrió un aparatoso accidente. El conductor intentó abrirse para tomar una curva muy cerrada hacia una obra. En ese momento, el terreno cedió por la humedad y el vehículo quedó atrapado.

El camión estuvo a punto de precipitarse por la ladera de la montaña. La carga de hormigón dificultaba cualquier intento de remolque por su elevado peso. Los operarios decidieron vaciar el tambor para aligerar la estructura y facilitar el rescate.

Varias máquinas y otro camión trabajaron en equipo para sacar el vehículo hacia la carretera. La pericia de los trabajadores evitó que el camión cayera finalmente por el barranco. Afortunadamente, este suceso terminó sin heridos y solo con daños materiales leves.