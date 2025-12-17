El paso de la borrasca Emilia deja agua muy positiva para las balsas de Tenerife que elevan su reserva hasta un 41 % la capacidad

Las lluvias elevan al 41 % la capacidad de las balsas de Tenerife

Las lluvias registradas en los últimos días en Tenerife continúan dejando lecturas positivas. El paso de la borrasca ha permitido que las balsas de la isla alcancen el 41 % de su capacidad total, lo que supone un alivio para la delicada situación hídrica que arrastra el territorio insular desde hace varios años.

Este episodio de precipitaciones ha llegado en un momento clave y se traduce en un respiro para el sistema de almacenamiento de agua. Según los datos disponibles, las lluvias han supuesto un incremento de 110.000 metros cúbicos de agua embalsada con respecto a los primeros días del mes de diciembre.

Embalses más beneficiados

Entre los embalses más beneficiados destaca el de Lomo del Balo, en el sur de la isla, que ha acumulado 14.000 metros cúbicos. Así como el de Aguamansa, en el municipio de La Orotava, con un aumento de 12.000 metros cúbicos.

En conjunto, el volumen de agua almacenada en las balsas de Tenerife es casi 400.000 metros cúbicos superior al registrado en 2024. Con esta mejora refuerza las reservas de la isla y aporta mayor margen de maniobra de cara a los próximos meses.