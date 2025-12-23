La presidenta del Cabildo de Fuerteventura apoya la lucha de Narvay Quintero por sacar a Canarias de la nueva fórmula de financiación del POSEI y asegura que centralizarlo retrasaría la llegada del dinero al sector primario, que quedaría en un alto riesgo

Lola García, presidenta del Cabildo de Fuerteventura, ha dado su opinión esta mañana en el programa Buenos Días Canarias sobre la nueva financiación del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI). Se ha denunciado por el Gobierno de Canarias, Cabildos y sector primario, que las medidas propuestas por la Comisión Europea en este sentido recortarían las subvenciones y permite la competencia desleal. Además, el aumento de la financiación del POSEI adicional que sufragaría el Gobierno de España también ha sido criticado, porque no confían, por experiencias anteriores, que llegue en tiempo y forma.

A este último punto ha hecho referencia García, que pone como ejemplo «la gratuidad del transporte, que nos tiene que ingresar 1,2 millones de euros y a día de hoy no nos ha llegado y ha sido el propio Cabildo quien ha tenido que poner los fondos».

Por eso, destacó que apoyan «totalmente» el posicionamiento del Gobierno de Canarias y las reivindicaciones del consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero. La presidenta destacó la lucha que está llevando a cabo en Bruselas para defender esta forma de financiación en Canarias, ya que «el POSEI no es un capricho, ayuda a compensar las dificultades del sector primario en la isla por la lejanía del continente y la doble insularidad, los sobrecostes de insumo del sector», indicó. Algo especialmente importante para Fuerteventura, donde asegura que «el sector primario correría un gran riesgo si no llegan de la mejor forma y en el menor tiempo que necesita el sector».

Crisis habitacional

Otro de los asuntos que trató García en esta entrevista fue la crisis habitacional que vive la isla y a la que asegura que están prestando una especial atención. Ya han invertido cinco millones de euros durante 2025 para construir 176 viviendas y para la rehabilitación de otras.

El plan en este sentido es seguir coordinados con ayuntamientos y Gobierno de Canarias para «terminar edificios que se quedaron a medias», explicó. La idea es que se puedan comprar a través del Sarev o el propio gobierno y que puedan convertirse en viviendas públicas.

También destacó la importancia de agilizar la burocracia para conseguirlo. «Porque no es solo un problema de vivienda de protección oficial, el problema también es gente que quiere venir a trabajar (docentes, sanitarios…) y no puede alquilar o comprar una vivienda. Es importante agilizar las oficinas técnicas» para que puedan construir con más facilidad.

Por último, hizo mención a la necesidad de que un territorio como el de Fuerteventura «que no tiene deuda, que tiene en los bancos 150 millones de euros y con un crecimiento poblacional y emergencia habitacional», pueda hacer uso de ese dinero «que es de los majoreros y majoreras», para construir viviendas. Por eso, están estudiando la nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Emergencia hídrica

Otra de las principales preocupaciones de la isla es la emergencia hídrica, que este 2025 ha quedado superada «como los informes relejan», explicó García. «Hemos hecho una inversión de 60 millones de euros para la emergencia hídrica. Hemos aumentado la producción de agua de 34.000 a 50.000 metros cúbicos al día. La red de distribución la hemos cambiado, con lo cual ya no tenemos tantas pérdidas, y también ha aumentado el almacenaje, los depósitos para el agua», afirmó.

Una preocupación que seguirá muy presente en 2026 porque los presupuestos que ya han aprobado para 2026, y que contemplan un aumento del 8 % con respecto a este año, tienen partidas para seguir mejorando esta prioridad», concluyó la presidenta.