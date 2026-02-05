Lorenzo Caprile, Raquel Sánchez Silva y Jaydy Michel, en el jurado de la Reina del Carnaval de Tenerife

El jurado de la Gala de la Reina 2026 contará con diseñadores de prestigio internacional como Lorenzo Caprile, Raquel Sánchez Silva y Jaydy Michel junto a otras figuras del talento canario e internacional
Este año, la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife se enfrentará a la valoración de un jurado especializado de la talla de Lorenzo Caprile, Raquel Sánchez Silva o Jaydy Michel, que deliberarán junto al resto de talento canario e internacional. La Gala de elección tendrá lugar el próximo miércoles, 11 de febrero, a las 21:30 horas en el Recinto Ferial.
Un jurado internacional y especializado
El jurado, que tendrá la difícil tarea de coronar a la reina del Carnaval 2026 y a su corte de honor, estará compuesto por grandes nombres del diseño internacional como Lorenzo Caprile, modista y diseñador. Junto a Caprile, también formarán parte del jurado la presentadora de Maestros de la Costura Celebrity, Raquel Sánchez Silva; y la modelo y actriz, Jaydy Michel. A estos nombres se unen los del diseñador de la escenografía del Carnaval 2026, Sergio Macías; la periodista de Radio Club Tenerife, Puchi Méndez; y el director de la Radio Canaria, Mayer Trujillo.
Pedro Mengíbar, presidente del Aula de Cultura del Carnaval; Ian Comfort, CEO del carnaval de Notting Hill; Miguel Ángel González Suárez, presidente de la Federación de Periodistas de Turismo en España; Beatriz Barrera, presidenta del Casino de Tenerife; y Nayarit Desirée Herrera Herrera, jurado popular; completarán el plantel de personalidades que compondrán el jurado.
Mientras delibera el jurado, el público y los telespectadores que sigan en directo el certamen a través de Radio Televisión Canaria y Radio Televisión Española, podrán disfrutar de la actuación de Los 4 y Manny Manuel, como artistas invitados de la Gala.