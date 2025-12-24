Los archiveros denuncian que la escasa financiación y la falta de personal ponen en riesgo la memoria documental de los municipios

Los archiveros de Canarias vuelven a alzar la voz por la falta de financiación que afecta a los archivos municipales. Alertan de que los ayuntamientos no garantizan la conservación adecuada de los documentos.

RTVC

Hace dos años, realizaron un estudio para evaluar el estado de los archivos municipales. El tiempo pasó, pero la situación sigue exactamente igual.

Carencia de personal cualificado en los archivos municipales

La falta de personal preparado sigue siendo la asignatura pendiente en los ayuntamientos. Muy pocos consistorios cuentan con profesionales dedicados a los archivos.

Las cifras lo confirman en La Palma. De sus 14 municipios, solo cuatro tienen archiveros profesionales.

Un trabajo clave para el futuro

Los archiveros gestionan, clasifican y conservan documentación con visión de futuro. Su labor resulta vital para acceder a determinadas ayudas y muchas se han perdido por no disponer de la documentación necesaria. La desorganización documental tiene consecuencias económicas reales.

Los archivos guardan información de enorme valor histórico. Proteger ese pasado resulta esencial para poder escribir el futuro.