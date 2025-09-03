Dirigido por el periodista José María de Páiz, el documental recorre la trayectoria de una de las familias más influyentes de la música en Lanzarote
Televisión Canaria emite este jueves 4 de septiembre, a las 22:30 horas, el documental ‘Los Corujo, historia de una saga’, un recorrido emocional por la historia de una familia marcada por el talento y la tradición musical.
Dirigido y escrito por el periodista José María de Páiz, el documental rescata la memoria de los Corujo,, sinónimo de música y cultura en Lanzarote desde 1855. La historia se cuenta a través de las voces y el talento de Antonio, Domingo, Florián, Toñín, Domi, Ciro y Pancho Corujo, herederos de una estirpe que ha sabido mantener y enriquecer el legado familiar.
Desde ‘El Jariano’, quien supo transmitir su amor por la música a sus tres hijos, Antonio, Domingo y Florián, hasta las generaciones actuales, la saga ha sabido mantener viva una rica herencia de melodías y ritmos que abarcan desde la folía hasta el jazz y el rock, pasando por la ópera o el trap.
El documental también pone en valor el vínculo de Los Corujo con la historia de la inmigración canaria a Venezuela y su influencia en otras esferas culturales, así como su influencia en la recuperación de cantos populares como los Ranchos de Pascuas o la conservación del oficio artesanal del timple.