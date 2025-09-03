Dirigido por el periodista José María de Páiz, el documental recorre la trayectoria de una de las familias más influyentes de la música en Lanzarote

Fotograma del documental

Televisión Canaria emite este jueves 4 de septiembre, a las 22:30 horas, el documental ‘Los Corujo, historia de una saga’, un recorrido emocional por la historia de una familia marcada por el talento y la tradición musical.

Dirigido y escrito por el periodista José María de Páiz, el documental rescata la memoria de los Corujo,, sinónimo de música y cultura en Lanzarote desde 1855. La historia se cuenta a través de las voces y el talento de Antonio, Domingo, Florián, Toñín, Domi, Ciro y Pancho Corujo, herederos de una estirpe que ha sabido mantener y enriquecer el legado familiar.

Desde ‘El Jariano’, quien supo transmitir su amor por la música a sus tres hijos, Antonio, Domingo y Florián, hasta las generaciones actuales, la saga ha sabido mantener viva una rica herencia de melodías y ritmos que abarcan desde la folía hasta el jazz y el rock, pasando por la ópera o el trap.

El documental también pone en valor el vínculo de Los Corujo con la historia de la inmigración canaria a Venezuela y su influencia en otras esferas culturales, así como su influencia en la recuperación de cantos populares como los Ranchos de Pascuas o la conservación del oficio artesanal del timple.