‘Los domingos’ lidera el palmarés de los Premios Feroz en Pontevedra y repite reconocimiento tras su reciente nominación a los Premios Oscar

La película ‘Los domingos’, dirigida por Alauda Ruiz de Azúa, se ha alzado como la gran vencedora en la duodécima edición de los Premios Feroz, celebrada en el Pazo da Cultura de Pontevedra.

La realizadora Alauda Ruiz de Azua acompañada por el equipo de la película ´Los Domingos´ tras recibir el premio a Mejor película dramática, mejor dirección y mejor guión durante la gala de entrega de los Premios Feroz 2026, organizada por la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE), que se celebra hoy sábado en el Pazo da Cultura de Pontevedra. EFE/Brais Lorenzo

El filme ha logrado un total de cinco galardones, incluyendo el de mejor película dramática, mejor dirección, mejor guion y las categorías de actuación femenina para Patricia López Arnaiz (protagonista) y Nagore Aramburu (reparto).

En el resto de categorías cinematográficas, ‘La cena’, de Manuel Gómez Pereira, obtuvo el premio a mejor película de comedia. La cinta ‘Maspalomas’ sumó dos reconocimientos para su elenco masculino: José Ramón Soroiz como mejor actor protagonista y Kandido Uranga como mejor actor de reparto.

Reconocimientos a ‘Sirat’, ‘Tardes de soledad’ y el cine de autor

La película ‘Sirat’, dirigida por Oliver Laxe, mantuvo el protagonismo tras sus recientes nominaciones a los Premios Óscar. En los Feroz, la obra fue premiada por la mejor música original, compuesta por Kangding Ray, y el mejor tráiler, realizado por Aitor Tapia.

En el apartado de premios Arrebato, el documental ‘Tardes de soledad’ de Albert Serra se impuso en la categoría de no ficción, logrando además el galardón a mejor diseño de cartel. Por otro lado, el premio Arrebato de ficción fue para ‘Ciudad sin sueño’, de Guillermo Galoe.

La presidencia de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE) intervino para defender el periodismo frente a la desinformación y condenar los abusos de poder.

‘Yakarta’ y ‘Poquita fe’ se reparten los premios en las categorías de televisión

En la sección de televisión, las series ‘Yakarta’ y ‘Poquita fe’ resultaron las máximas ganadoras con tres estatuillas cada una. ‘Yakarta’ fue nombrada mejor serie dramática y obtuvo el premio al mejor guion, elaborado por Diego San José, Daniel Castro y Fernando Delgado-Hierro. Además, Javier Cámara recibió su tercer Premio Feroz como mejor actor protagonista de una serie, poniendo en valor el trabajo de la directora Elena Trapé y de su compañera de reparto Carla Quílez.

Por su parte, ‘Poquita fe’ se coronó como la mejor serie de comedia del año. El jurado de la AICE otorgó a Esperanza Pedreño el premio a mejor actriz protagonista y a Julia de Castro el de mejor actriz de reparto.

Finalmente, la serie ‘Superstar’ obtuvo el premio a mejor actor de reparto para Secun de la Rosa. La ceremonia concluyó con un homenaje a la trayectoria profesional de la actriz Marta Fernández Muro, quien recibió el Premio Feroz de Honor de este año.

Una gala que reconoce la diversidad

La gala, que reunió a más de mil asistentes entre autoridades y nominados, consolidó a esta producción como la referencia del cine español actual. El evento fue conducido por Samantha Hudson, Petra Martínez, Elisabet Casanovas y Antonio Durán ‘Morris’, quienes integraron mensajes en favor de la diversidad y el rechazo a la violencia durante sus intervenciones.

La gala de Pontevedra cierra así una edición marcada por la paridad en las nominaciones técnicas y el reconocimiento a la diversidad de géneros tanto en la pantalla grande como en las plataformas de televisión.