La primera jornada de la Liga Endesa tendrá lugar el 4 y 5 de octubre en una nueva temporada donde los dos equipos canarios confían en estar de nuevo en la mitad alta de la clasificación

Nueva temporada de La Liga Endesa. Imagen ACB

El Dreamland Gran Canaria comenzará su andadura en la Liga Endesa 2025/2026 visitando el Movistar Arena para enfrentarse al vigente campeón, el Real Madrid, mientras que La Laguna Tenerife estrenará la temporada recibiendo a BAXI Manresa en el Pabellón de Deportes de Tenerife Santiago Martín.

La jornada 1, que tendrá lugar el 4 y 5 de octubre, llevará a los pupilos de Jaka Lakovic hasta la capital de España para una visita complicada en la que buscarán poner a prueba el nuevo proyecto de Sergio Scariolo, mientras que los aurinegros abrirán el año frente a su afición y con la ambición de empezar con buen pie.

Pretemporada a principios de septiembre

Antes de eso, el Dreamland Gran Canaria empezará su pretemporada los días 6 y 7 de septiembre ante el Olimpia Milano, enrolado en el ‘XV International Basketball Cagliari Tournament’, y ante el Dinamo Sassari o Bayern Múnich., según los resultados.

Una semana más tarde, los insulares viajarán a tierras gallegas para participar en el ‘As Burgas Basket Cup’ para jugar en semifinales ante Río Breogán el 12 de septiembre, midiéndose al día siguiente al anfitrión Ourense o al Surne Bilbao Basket en la final.

El conjunto amarillo volverá de Galicia para pasar la semana en casa y afrontar un doble derbi con La Laguna Tenerife, fechados para el jueves 18, en el Gran Canaria Arena, a las 18:30 horas, y para el domingo 21, a las 12:30 horas, en el Santiago Martín.

Para cerrar la preparación, el Dreamland Gran Canaria disputará un partido amistoso a puerta cerrada ante el Covirán Granada, el jueves 25 de septiembre.

Pretemporada de La Laguna Tenerife

Por su parte, el primer test de los aurinegros tendrá lugar en Sarriguren (Valle de Egüés, Navarra), el próximo domingo 7 de septiembre a las 11:15 hora insular, con el Casademont Zaragoza como rival.

Posteriormente, el 11 de septiembre se medirán a Joventut Badalona a las 17:30 hora insular en Olot (Girona), el 13 de septiembre, al Morabanc Andorra a las 18:00 hora insular, en Escaldes (Andorra) y los dos amistosos mencionados ante el Gran Canaria.