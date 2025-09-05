Este lunes 8 de septiembre arranca la temporada 2025-2026 con el compromiso de estar allí donde ocurre la noticia y acercar la televisión pública a las ocho Islas

Los viernes, a las 11:15 horas, se estrena ‘Somos Cultura’, una ventana a la diversidad creativa del Archipiélago

Los Servicios Informativos de Televisión Canaria estrenan la temporada 2025-2026 con el compromiso de seguir siendo la referencia informativa en Canarias y estar allí donde ocurre la noticia.

El canal público refuerza sus conexiones en las ocho Islas para llevar a los espectadores los principales acontecimientos que marcan la agenda del Archipiélago. Además, intensifica su presencia en redes sociales y en nuevos formatos digitales, acercando en tiempo real la información de servicio público a nuevas audiencias y favoreciendo la participación ciudadana.

En este nuevo curso, que arranca el lunes 8 de septiembre, regresan los informativos de referencia de la cadena y se suma, los viernes, ‘Somos cultura’, un espacio para la promoción y difusión de la cultura canaria en todas sus formas.

Televisión Canaria y La Radio Canaria refuerzan asímismo el camino iniciado la pasada temporada con retransmisiones conjuntas entre redes, radio y televisión. Una estrategia común que permite llegar a más público, en más formatos y con un mensaje cada vez más cercano y participativo.

Emisión simultánea en La Radio Canaria y Televisión Canaria

Información de servicio público

La jornada informativa comienza cada mañana a las 7:00 horas con la ventana del programa de La Radio Canaria ‘De la noche al día’ abierta en directo en Televisión Canaria.

Pocos segundos antes de las 08:00 horas, toma el testigo de la actualidad el informativo ‘Buenos días Canarias’, presentado por Pilar Rumeu, María Herrera y Marta Modino, que se prolongará hasta las 11:15 horas. Más de tres horas de emisión en directo para abordar los principales focos de la noticia, además de ofrecer tertulias, entrevistas y espacios temáticos que marcarán la agenda diaria. A cargo de la información deportiva continúa Fátima Febles y en la meteorológica, Edgar Cedrés.

A mediodía, la cita será con el Telenoticias 1, a las 14:30 horas, presentado por Paco Luis Quintana y Alicia Suárez, con la información deportiva a cargo de Armando Vallejo y la previsión meteorológica con Emilia González.

Cada noche, a las 20:30 horas, el Telenoticias 2, conducido por Patricia Santana y Eva Trujillo, cerrará la jornada informativa con el resumen de las principales noticias del día.

Los sábados y los domingos, Isabel Baeza y Yeray Sosa estarán al frente las cuatro ediciones del Telenoticias Fin de Semana, un espacio informativo que sigue el pulso de la actualidad regional, nacional e internacional.

La cita dominical se completa con el regreso de ‘Parlamento‘, el repaso semanal a la actualidad parlamentaria, con Marta Rodríguez, y ‘Canarias es Deporte‘, el espacio dedicado al deporte en las islas, presentado por Natalia Cuéllar.

Entrevista al presidente de Canarias

La agenda política del archipiélago tendrá un primer hito destacado el miércoles 10 de septiembre. Coincidiendo con la entrevista al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, con motivo de la primera semana de actividad parlamentaria. El director de los SSII de Televisión Canaria, Paco Luis Quintana, y el director de La Radio Canaria, Mayer Trujillo, conducirán la entrevista en simultáneo en radio y televisión. Un encuentro en el que se repasarán los grandes asuntos de la agenda política, social y económica de las Islas en el ecuador de legislatura.

Una ventana a la creación cultural

Como novedad de esta temporada, los Servicios Informativos estrenan el espacio ‘Somos Cultura‘, dirigido por Paco Sánchez y presentado por Malole Aguilar. Cada viernes, nada más terminar ‘Buenos días Canarias’, el programa repasará la agenda cultural del fin de semana, abriendo un escaparate necesario a la diversidad de expresiones artísticas y creativas que se desarrollan en Canarias.