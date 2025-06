Los Llanos de Aridane tendrá nuevas viviendas para los afectados por el volcán

El Gobierno presenta la construcción de nuevas viviendas en Los Llanos de Aridane para los afectados por el volcán en La Palma

El Gobierno de Canarias presenta la construcción de 53 viviendas para los damnificados por el volcán Tajogaite. Las casas de dos y tres habitaciones están situadas en Los Llanos de Aridane.

Este proyecto forma parte del plan de recuperación para destinar un recurso alojativo a los afectados por el volcán que ahora mismo se encuentran en casas contenedor y de madera.

Un plan fruto de la colaboración entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo de La Palma. El edificio tiene ya la estructura externa al ser una obra que comenzó a construirse en 2007 y después quedó paralizada por la crisis.

Las obras cuentan con una inversión de 10 millones de euros. El plazo de ejecución es de algo más de un año. En 2026 estarán finalizadas las viviendas.

Solución habitacional

En enero 2022 el Gobierno de Canarias sacó adelante el Decreto Ley 1/2022, de 20 de enero, de medidas urgentes en materia urbanística para la construcción o reconstrucción de viviendas habituales afectadas por la erupción volcánica de la isla de La Palma.

Una de las principales medidas que ponía en manos la concesión de licencias para la construcción de estas viviendas. Se trataba de reconstruir lo que ya no existía, no permitiéndose así más volumen de viviendas ni un uso distinto al que no sea residencia habitual. Solo se podía hacer uso del suelo rústico común, agrícola o paisajística.

Pocos meses después, en abril de 2022, el Parlamento de Canarias ampliaba el permiso para que los afectados pudieran edificar su vivienda en terrenos situados en cualquiera de los 14 municipios de La Palma, siempre que fueran sus titulares antes del 19 de septiembre de 2021, cuando comenzó la erupción. Este decreto fue modificado permitiendo la edificación de viviendas en zonas declaradas de interés paisajístico en el Plan Insular de Ordenación que ya no cuenten con los valores que la llevaron a obtener dicha calificación, para dar respuesta a las demandas de los afectados.

La consejería de Vivienda del Gobierno de Canarias ha informado que todo el suelo disponible del Instituto Canario de la Vivienda en La Palma está actualmente en ejecución o en proceso de licitación. Cuando se complete la cesión de las parcelas, se acelerará el proyecto para que las viviendas puedan estar a disposición de los afectados.

En total, se construirán unas 200 viviendas para atender a los afectados por la erupción volcánica.