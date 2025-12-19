Luck Ra va a actuar en los Llanos de Aridane el próximo 19 de junio formando parte del festival Aridane + Dance

Los Llanos de Aridane recibirá al fenómeno argentino Luck Ra en 2026

Luck Ra, la estrella que ha urbanizado el cuarteto y la cumbia argentina, llega a La Palma en la que se convierte en una de las fechas más señaladas del verano en el Valle. El municipio llanense confirma la actuación el próximo 19 de junio de uno de los artistas más escuchados de Argentina, que este año ha llegado hasta los puestos del top de las listas de España con canciones como ‘La Morocha’ o ‘Hola Perdida’.

Junto a él estará Valentino Merlo, el joven talento de 16 años que saltó a la fama cuando tras un vídeo cantando Como una flor desde una piscina, que comenzó a viralizarse en redes y le ha llevado a compartir escenario con artistas como Ke Personajes y Luck Ra, presentarse en el Movistar Arena como el solista argentino más joven en hacerlo, y alcanzar el número 1 en el Billboard Argentina Hot 100 con su éxito Hoy.

Las entradas para el concierto, que se celebrará el próximo 19 de junio de 2026 en la Plaza Juan Pablo II, ya están a la venta a través de la plataforma Tomaticket.es.

Ambas actuaciones forman parte del festival Aridane + Dance, que este año contará con dos días de programación. Como es habitual, el primer día estará dedicado a la música de décadas pasadas, y como novedad habrá un segundo centrado en la música latina, con Luck Ra y Valentino Merlo como protagonistas.

Cuarteto y cumbia con ritmos urbanos

Juan Facundo Almenara Ordóñez, conocido artísticamente como Luck Ra, llega a La Palma convertido en un referente de la nueva escena musical argentina con solo 26 años. Su estilo se caracteriza por la fusión de ritmos urbanos con géneros tradicionales como el cuarteto y la cumbia.

El artista cuenta con cifras de récord, acumulando más de 1.250 millones de reproducciones en el momento del lanzamiento de su álbum debut, por lo que el repertorio que traerá a Los Llanos de Aridane incluye éxitos globales.

Entre ellos destaca La Morocha, tema junto a BM que alcanzó el puesto 72 en el Top Global de Spotify, y Hola Perdida, su colaboración con Khea que recientemente sumó a Maluma en su versión remix. También sonará Ya no vuelvas, su hit de cuarteto junto a La Konga y Ke Personajes que lideró las listas en plataformas digitales durante semanas.

Valentino Merlo: la joven promesa argentina que acompaña a Luck Ra

Valentino Merlo, de 16 años y oriundo de Rosario, Santa Fe, es uno de los talentos más prometedores de la música urbana y pop latina. Su carrera despegó gracias a la insistencia de su abuela, quien logró que se presentara a los 14 años en el Polideportivo Balneario Saladillo, cautivando al público con su voz y carisma desde sus primeros pasos en el escenario.

El joven talento saltó a la fama cuando su vídeo cantando Como una flor desde dicha piscina comenzó a viralizarse en redes sociales, lo que le abrió las puertas para colaborar con artistas como Ke Personajes, Paulo Londra o Luck Ra.

En octubre de 2025, Valentino se convirtió en el solista argentino más joven en presentarse en el Movistar Arena, consolidando su proyección internacional. Su tema Hoy debutó en el Billboard Argentina Hot 100 en mayo y alcanzó el número 1 durante la semana del 6 de julio, manteniendo esa posición durante 11 semanas consecutivas y estableciendo un récord en la lista nacional.

A lo largo de su corta pero intensa trayectoria, Valentino ha trabajado con grandes referentes de la música latina como Angela Leiva, Cristian Castro y Paulo Londra, y ha lanzado colaboraciones exitosas, entre ellas Tu Foto, junto a Q’ Lokura, Princesa, junto a Paulo Londra y Luck Ra, y Valentino Merlo X The la Planta – Hoy.