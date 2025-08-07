‘Todo Rally’ ofrece este domingo un amplio resumen del Rally Isla de los Volcanes, puntuable para el Campeonato de España de Rallies de Tierra y el Campeonato de Canarias

Además, el canal de YouTube de Deportes y las redes sociales de RTVC ofrecerán conexiones en directo, entrevistas y contenidos exclusivos durante todo el fin de semana

Este fin de semana, el programa de Televisión Canaria ‘Todo Rally’ deja el asfalto y vuelve a la grava con motivo de la celebración del Rally Isla de los Volcanes, cuarta de las seis pruebas de un Campeonato de España de Rallies de Tierra (CERT) 2025 que lideran Gil Membrado-Alejandro López (Ford Fiesta R5 MKII) seguidos de Aleksandr Semenov-Aleksei Ignatov (Hyundai i20N Rally2).

El domingo, 10 de agosto, a partir de las 13:40 horas, el espacio de automovilismo del canal público ofrecerá un amplio resumen con los momentos más destacados de la prueba, que se desarrolla en Lanzarote los días 8 y 9 de agosto.

Además del Especial Todo Rally, el seguimiento en directo arrancará el viernes, 8 de agosto, a través del canal de YouTube de Deportes TVC a las 18:30 horas, desde el control stop de la súper especial que abrirá el rally. Las conexiones en directo continuarán el sábado, en las asistencias tras la segunda y la cuarta sección (a las 10:00 y a las 16:20 horas), además de una última alrededor de las 19:15 horas de la tarde con la llegada de los equipos a la capital.

Durante todo el fin de semana, los canales oficiales de Facebook e Instagram de Deportes ofrecerán información actualizada, entrevistas exclusivas, clasificaciones y fotos de la prueba.

Tramos y recorrido

Organizado por el Club Evesport, el ‘Rally Isla de los Volcanes’ promete emoción desde el viernes con el shakedown en Puerto del Carmen a las 13:00 horas. Esta misma carretera de 3,78 km servirá de tramo de calificación que tendrá lugar desde las 15:15 horas. Tras un descanso, deberán encaminarse a la zona del Recinto Ferial para disputar desde las 18:20 horas la súper especial de 1,54 km ‘Ciudad de Arrecife’ con la que arrancará esta edición del Rally Isla de los Volcanes. La primera jornada finaliza con la elección del orden de salida y la presentación oficial de los equipos, que tendrá lugar a las 20:30 horas en la rampa de salida.

La competición continúa el sábado con ocho tramos cronometrados repartidos en cuatro secciones, con dos tramos cada una y kilometrajes entre los 7,13 y los 20,46 km. A partir de las 20:00 horas, tendrá lugar la ceremonia final de esta edición con la entrega de trofeos.

Equipos

Entre los favoritos nacionales, el joven Gil Membrado, actual líder del CERT, parte como referencia junto a su copiloto Alejandro López. Pero el protagonismo no será solo español: el francés Pierre-Louis Loubet, excampeón del WRC2 y piloto oficial en el Mundial, competirá con un Citroën C3 R5.

La armada local también quiere dejar huella. Sin la presencia de Yeray Lemes, la afición canaria volcará su apoyo en nombres como Raúl Hernández, Juan Carlos Quintana y Gustavo Sosa, todos con maquinaria de primer nivel como el Skoda Fabia RS Rally2 o el Hyundai i20N Rally2.

La cita también será puntuable para el Campeonato de Canarias de Rallies de Tierra y para el Clio Trophy Spain, con representación canaria destacada gracias a Álvaro Santana, Juan Monzón o Zósimo Hernández.

Con nombres consagrados, jóvenes promesas y un paisaje único, el 27º Rally Isla de los Volcanes volverá a convertir Lanzarote en el epicentro del motor en España.