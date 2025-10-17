Los Realejos celebra el 70 aniversario de su fusión

El municipio del norte de Tenerife conmemora los 70 años de la fusión de Realejo Alto y Realejo Bajo en un acto en el salón de plenos del ayuntamiento

El municipio de Los Realejos celebra los 70 años de su fusión. Un 6 de enero de 1955 se oficializó la unión entre Realejo Alto y Realejo Bajo, y el 17 de octubre de hace algo más de medio siglo se acordó unir ambas localidades.

Alcalde de Los Realejos, Adolfo González.

Durante este viernes, el salón de plenos del ayuntamiento de este municipio del norte ha acogido esta celebración.

Los Realejos celebra el 70 aniversario de su unión. Ayto. Los Realejos.

Fernando Clavijo, el presidente del Gobierno de Canarias y el vicepresidente de la comunidad autónoma, Manuel Domínguez, han acompañado al alcalde, Adolfo González.

Reconocimientos

En esta jornada se ha reconocido a los tres creadores de la exposición itinerante conmemorativa. Los creadores de la ‘Fusión’ han sido Manuel Jesús Hernández, Isidro Felipe Acosta y José Damián Pérez.

Esta muestra ha recorrido plazas, centros educativos y espacios culturales con el fin de divulgar los antecedentes y hechos históricos que propiciaron la unión municipal.

El edil, Adolfo González, ha destacado “el tiempo ha terminado dando la razón a la ‘Fusión’, pues Realejo Alto y Realejo Bajo estaban condenados a entenderse y a caminar de la mano, un logro que ha convertido a Los Realejos a lo largo de estas siete décadas en un referente para la comarca».