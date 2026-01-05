Los Reyes de la música, en ‘Gente Maravillosa’

El programa dedica un especial en el Día de Reyes para reconocer el talento de los nuevos músicos isleños

El locutor de Los40, Karin Herrero, quien reivindica el talento musical canario, será el padrino en este episodio

‘Gente Maravillosa‘ presentará en Televisión Canaria este martes, 6 enero -Día de Reyes-, a partir de las 22:30 horas, una edición especial dedicada íntegramente a reconocer y potenciar el talento musical canario, con la visita del locutor de Los40 Karin Herrero, una de las voces más influyentes y queridas de la radio musical de nuestro país.

Durante la emisión del programa conducido por Eloísa González, Karin Herrero desvelará su origen majorero, y contará cómo pasó de tener un sueño en Fuerteventura a desplazarse a Madrid y convertirse en el locutor de la radio musical más influyente entre los jóvenes del panorama nacional. Además, como canario, analizará la explosión de artistas canarios en géneros como el pop, el urbano, el indie o la electrónica, así como los obstáculos reales a los que se enfrentan para consolidar su carrera fuera de Canarias.

Karin Herrero, además, será el protagonista de una cámara oculta grabada en Madrid cerca de la emisora de Los40 donde se discriminaba la música tradicional canaria y se dudaba de su valía e interés. La reacción de Karin fue, además de sorprendente, una de las más emocionantes de los últimos años en el programa.

Imágenes de Karin Herrero tras su paso por el programa.

Además, en este especial se pondrá de manifiesto la autenticidad y el potencial artístico de la nueva generación canaria con artistas como Sara Socas. También estarán en ‘Gente Maravillosa’ OM Domínguez y Liane, músicos urbanos emergentes con sello canario y, al mismo tiempo, ganador y finalista del famoso festival de talento musical canario Sonora, respectivamente.

Eloísa González junto a Sara Socas.

Más de 150 espectadores conectados desde todas las islas formarán parte del público virtual que acompañará a Karin Herrero en esta cita donde apoyar, difundir y profesionalizar el talento local.

Con este especial, la Televisión de Canarias reafirma su compromiso con la música hecha en las islas, impulsando proyectos, artistas y sonidos que forman parte de la identidad cultural del archipiélago.