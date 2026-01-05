Sus Majestades, los Reyes Magos, visitaron las áreas pediátricas de La Candelaria para repartir regalos y caramelos sin azúcar, acompañando a pacientes, familiares y profesionales en una jornada cargada de emoción

Los Reyes Magos llevan ilusión y sonrisas a los niños y niñas del Hospital Universitario La Candelaria. Gobierno de Canarias

Los Reyes Magos de Oriente visitaron este lunes, 5 de enero, a los niños y niñas ingresados en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, centro adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, en una jornada muy especial que permitió acercar la magia de estas fechas a los pacientes pediátricos.

Melchor, Gaspar y Baltasar, acompañados por sus pajes, recorrieron el Hospital de Día, la zona de hospitalización pediátrica y las Urgencias Pediátricas, donde saludaron a los menores, a sus familiares y al personal sanitario, repartiendo regalos y caramelos sin azúcar.

Durante la visita, Sus Majestades transmitieron mensajes de ánimo y buenos deseos, deseando a los pequeños una pronta recuperación y poder reencontrarse con ellos el próximo año ya en sus hogares.

Broche final a la Navidad

La comitiva real también paseó por el hall principal del hospital, saludando a usuarios y trabajadores, y visitó otras áreas del complejo como la zona de hospitalización de Oncología y el área de Salud Mental, llevando ilusión y cercanía a todos los rincones del centro.

Con esta iniciativa se pone el broche final a las actividades navideñas organizadas durante el mes de diciembre en el hospital, cuyo objetivo es hacer más llevadera la estancia de los pacientes más pequeños, ofreciendo momentos de alegría y entretenimiento en unas fechas especialmente significativas.