Este miércoles 31 de diciembre, a las 19:30 horas, la periodista Tania Sánchez presenta el tradicional resumen del año de los servicios informativos de Televisión Canaria

Un año más, los servicios informativos de Televisión Canaria echan la vista atrás para ofrecer a la audiencia un repaso a los principales acontecimientos que han marcado este 2025. Presentado por la periodista Tania Sánchez y dirigido por Carolina Pérez, con realización de Germán García, el Especial Resumen del Año se emitirá este miércoles 31 de diciembre a las 19:30 horas, en las horas previas al cambio de año.

Una cita que se ha convertido en tradición, con la que los sevicios informativos hacen balance del año que termina. Un 2025 marcado por la migración, la crispación política en el ámbito nacional y la subida de los precios de la vivienda, una preocupación especialmente latente en Canarias.

La migración vuelve a marcar la agenda canaria

A lo largo del programa se analizan los flujos migratorios hacia el Archipiélago, que aunque han disminuido respecto a 2024, han seguido dejando imágenes de esperanza y de tragedia. Desde el nacimiento de un bebé a bordo de un cayuco rescatado a pocas millas de Lanzarote, a principios de año, hasta la muerte de siete personas en el puerto de La Restinga, en El Hierro, el pasado mes de mayo, ante la impotencia de los servicios de emergencia.

La migración ha centrado buena parte del debate político en Canarias, con continuos desencuentros entre el Gobierno de Canarias y el Estado para aliviar la presión en los centros de menores, pese a la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería y la declaración de contingencia migratoria en las Islas.

Crispación política y procesos judiciales

En el ámbito nacional, el año ha estado marcado por una intensa actividad judicial, con casos que han llevado a prisión a figuras clave de la política como José Luis Ábalos y Koldo García, mientras que otros, como Santos Cerdán, permanecen en libertad provisional a la espera de que finalicen las investigaciones.

Un año que deja titulares sin precedentes, con la imagen, por primera vez, de un Fiscal General del Estado sentado en el banquillo de los acusados.

Un mercado de la vivienda cada vez más tensionado en Canarias

El especial también pone el foco en la realidad económica y social de Canarias, donde el turismo ha seguido siendo el principal motor económico, pero también motivo de protestas contra la masificación y de movilizaciones laborales. En este contexto, el Parlamento de Canarias aprobó la norma que regula el alquiler vacacional, con el objetivo de equilibrar el uso residencial y turístico, apostando por limitar el alquiler vacacional al 10% (o 20% en «islas verdes») del parque de viviendas.

Las movilizaciones sociales han sido constantes en distintos sectores. Entre las más destacadas, las convocadas para exigir el acceso a una vivienda digna. Según el CIS, se trata de una de las principales preocupaciones de la ciudadanía durante 2025, en un contexto en el que los precios no han dejado de subir y el mercado inmobiliario se mantiene tensionado.

La actualidad en Canarias y el mundo

El programa repasa además otros sucesos que han marcado el año en Canarias, como la dana que inundó parte de Lanzarote, la aparición de la filoxera en Tenerife o la mortandad de miles de toneladas de lubinas que afectó a las costas de Telde y al sur y sureste de Gran Canaria.

La actualidad internacional, social y económica también tendrá un papel destacado. La tregua alcanzada en Gaza, la evolución de la guerra en Ucrania, la muerte del papa Francisco o la creciente tensión entre Venezuela y Estados Unidos forman parte de este análisis informativo del año que termina.

Un recorrido por un año intenso, contado con el rigor y la cercanía que caracterizan a los servicios informativos de la televisión pública de Canarias.