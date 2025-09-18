Los Silos acoge sonidos de 4 continentes en el Boreal

Comienza el Festival Boreal, que llenará de música el municipio tinerfeño de Los Silos durante este viernes y sábado

Los Silos acoge este viernes el inicio de las actuaciones musicales del Festival Boreal. 21 propuestas, llegadas de Europa, América, África y Asia, además de una amplia representación canaria, tendrán presencia en esta 18ª edición durante el fin de semana.

Pongo actuará en el Festival Boreal 2025

El municipio de Los Silos, en el norte de Tenerife, acogerá desde este viernes el grueso de la programación musical de la 18ª edición del Festival Boreal, una cita multicultural de referencia en España por su carácter ecosostenible, diverso y comprometido socialmente. Cuenta con el apoyo de la Consejería de Cultura del Cabildo de Tenerife y de Acción Social a través de Sinpromi.

Durante el próximo fin de semana, el festival reunirá a 21 propuestas musicales procedentes de Europa, América, África y Asia, junto a una destacada representación canaria. En el cartel sobresalen nombres internacionales como la angoleña Pongo, la guatemalteca Sara Curruchich, las mexicanas Girl Ultra, la italiana La Niña, las colombianas Laura Pérez y La Valentina, además de las bandas Kumbia Boruka y New Regency Orchestra.

Kumbia Boruka actuará en el Festival Boreal 2025

La programación también incorpora voces de la escena nacional como Califato 3/4, el cantaor Israel Fernández, Lapili, La Otra & Jhana Beat, Pablopablo, Carmen Xía y Matah & Chalart58. A ellos se suman cinco propuestas del panorama musical canario: Cristina Mahelo, Lula Mora, Isa Izquierdo & MVBA, OM Domínguez y Nuria Herrero, configurando un mosaico de géneros y estilos que refleja la esencia plural del Boreal.

Programa

La primera jornada, el viernes 19 de septiembre, se abrirá con una amplia oferta en los distintos escenarios del festival.

En el Escenario Los Silos actuarán Cristina Mahelo (18:30 h.), Israel Fernández (19:45 h.), Om Domínguez (21:15 h.), Califato 3/4 (22:45 h.), Lapili (00:45 h.) y DJ Juana la Cubana (01:45 h.).

En el Escenario Canarias se presentarán La Otra & Jhana Beat (17:00 h.), La Valentina (18:15 h.), Isa Izquierdo & MVBA (19:15 h.), La Niña (20:45 h.) y Girl Ultra (22:15 h.);

Y el Escenario Convento recibirá a Nuria Herrero (16:00 h.); y en el Escenario DJ estará DJ Andee (20:00 h.).

El sábado 20 de septiembre será el turno de Pablopablo (18:15 h.), Sara Curruchich (19:45 h.), Pongo (21:15 h.), Kumbia Boruka (23:00 h.), New Regency Orchestra (00:45 h.) y DJ Eva Olvido (02:00 h.) en el Escenario Los Silos.

Mientras que el Escenario Canarias acogerá a Lula Mora (15:30 h.), Carmen Xía (17:00 h.), Matah & Chalart58 (20:00 h.) y La Cangreja (22:00 h.).

El Escenario Convento presentará a Laura Pérez (13:00 h.); y el Escenario DJ repetirá con DJ Andee (20:00 h.).

Actividades paralelas

El Festival Boreal mantiene su identidad como evento integral, ofreciendo además un amplio programa de actividades paralelas que incluye exposiciones, residencias artísticas, talleres, rutas y acciones de sensibilización medioambiental y social. Toda la información detallada sobre horarios y propuestas se encuentra disponible en la web oficial.

El Festival Boreal está organizado por Folelé Producciones, con la colaboración del Ayuntamiento de Los Silos y el patrocinio del Gobierno de Canarias a través de Promotur Turismo Canarias. También recibe el apoyo de Juventudcanaria.com mediante la Fundación IDEO, además de Acción Social del Cabildo de Tenerife a través de Sinpromi. Colaboran, asimismo, la Fundación SGAE, Casa África, CoordinaCanarias y la Fundación “la Caixa” a través de CaixaBank. El proyecto cuenta con la subvención de Cultura y su Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC), la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife a través de la Consejería de Cultura y el Ministerio de Cultura del Gobierno de España.