ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias de CanariasGran Canaria

Los vecinos de Telde protestan contra las jaulas marinas que hay frente a sus costas

Redacción RTVC
Redacción RTVC

Los vecinos han salido para denunciar un episodio de contaminación marina, que según han asegurado, «se está prolongando demasiado en el tiempo»

Informa. Redacción Servicios Informativos RTVC.

Los vecinos de Telde se han echado a la calle durante la mañana de este domingo. La protesta ha pedido la eliminación de las jaulas marinas que hay frente a sus costas.

Por tanto, han salido para denunciar un episodio de contaminación marina, que según han asegurado, «se está prolongando demasiado en el tiempo». Cabe destacar que Telde aún continúa con cinco de sus playas cerradas al baño.

Los vecinos han salido para denunciar un episodio de contaminación marina, que según han asegurado, "se está prolongando demasiado en el tiempo"
Imagen archivo RTVC.

Situación en la costa

Además, han exigido explicaciones sobre lo sucedido, así como la retirada de las jaulas de la costa teldense.

Por su parte, la fiscalía de Medio Ambiente continúa con la investigación, a la espera de los análisis correspondientes.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

‘Salvar El Puertito’ se manifiesta en Adeje

Un decreto permitiría sancionar a aquellos desempleados que rechacen un empleo

Alejandro Juan Mañó gana el ITF M15 Las Palmas de Gran Canaria

96-79 | Derrota de La Laguna Tenerife ante el Valencia Basket | J7 Liga Endesa 25-26

Comienzan las obras en la carretera del aeropuerto de El Hierro

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025