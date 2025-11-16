Los vecinos han salido para denunciar un episodio de contaminación marina, que según han asegurado, «se está prolongando demasiado en el tiempo»

Los vecinos de Telde se han echado a la calle durante la mañana de este domingo. La protesta ha pedido la eliminación de las jaulas marinas que hay frente a sus costas.



Por tanto, han salido para denunciar un episodio de contaminación marina, que según han asegurado, «se está prolongando demasiado en el tiempo». Cabe destacar que Telde aún continúa con cinco de sus playas cerradas al baño.

Situación en la costa

Además, han exigido explicaciones sobre lo sucedido, así como la retirada de las jaulas de la costa teldense.

Por su parte, la fiscalía de Medio Ambiente continúa con la investigación, a la espera de los análisis correspondientes.