Televisión Canaria emite este viernes 31 de octubre, a partir de las 22:40 horas, un programa especial con motivo de la 1ª edición de la ‘Luchada Rosa’

Esta semana, el programa de lucha canaria ‘Terrero y Gloria‘ cambia excepcionalmente su día y hora de emisión para sumarse a una causa solidaria. Este viernes 31 de octubre a las 22:40 horas, ofrecerá una edición muy especial con motivo de la 1ª “Luchada Rosa”, un encuentro que une a la Lucha Canaria con la concienciación y la lucha contra el cáncer de mama.

El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Liga de Tenerife, reunirá en el Terrero Tomás González de San Miguel de Abona al CL Chimbesque, actual campeón, y el CL Campitos. Una luchada solidaria que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de San Miguel y del Gobierno de Canarias.

Toda la recaudación de la rifa se destinará a la Fundación Canaria Carrera por la Vida – Walk for Life, una organización que apoya a personas y familias afectadas por esta enfermedad, promoviendo y concienciando sobre la importancia de la detección precoz.

Una cita solidaria

“Terrero y Gloria” será testigo directo de esta gran cita deportiva y solidaria, que enfrenta además a los dos primeros clasificados de la liga y promete un duelo espectacular entre los hermanos Eusebio y Marcos Ledesma, puntales “A” de ambos equipos.

El CL Chimbesque, doble campeón de Tenerife y Canarias, llega invicto tras tres jornadas, mientras que el CL Campitos buscará arrebatarle el liderato con su potente plantilla encabezada por Marcos Ledesma, Raúl González, y los destacados “B” Kadim Gueye “Bamba” y Aitor Díaz.

La narración correrá a cargo de Willy Rodríguez Calero, con los comentarios de David Yanes, y Jorge Benítez al pie de terrero. Desde el plató, Beatriz García acompañará al histórico José Manuel Pitti en la previa de la jornada.

El programa incluirá también los resúmenes más destacados del fin de semana, con especial atención al histórico derbi insular femenino de La Palma entre el CL Candelaria de Mirca y el CL Tenercina, además del primer encuentro oficial del nuevo equipo de Santiago del Teide, y las secciones habituales de Juan Antonio Cabrera (“El Pollito de la arena”) y Juan Espino Dieppa, que aportará su particular punto de vista sobre la actualidad de la lucha canaria.