El CD Tenerife Femenino B se adelantó en el primer minuto con un gol de Méndez, pero el Real Madrid B remontó en los instantes finales del encuentro

Lucha sin premio para el CD Tenerife Femenino B ante el Real Madrid B / CD Tenerife Femenino

El CD Tenerife Femenino B no pudo sumar en su visita a la Ciudad Deportiva del Real Madrid tras caer por 2-1 frente al Real Madrid B. El conjunto dirigido por Adrián Albéniz comenzó el encuentro de la mejor manera posible, adelantándose en el marcador en el primer minuto de juego. Además de mostrar solidez durante gran parte del partido. Sin embargo, el empuje final del cuadro madrileño terminó por decantar el duelo en los últimos compases, dejando sin premio el esfuerzo de las blanquiazules.

Solidez blanquiazul en la primera parte

El filial blanquiazul firmó una primera mitad muy seria marchándose al descanso con ventaja en el marcador (0-1) tras un inicio fulgurante. Apenas se había cumplido el primer minuto de juego cuando Méndez sorprendió a la guardameta local con un potente disparo lejano que acabó en el fondo de la red. El encuentro dejó también la nota amarga de la lesión de M. Gasienica, que tuvo que retirarse en el minuto seis tras un lance del juego, entrando Carmen en su lugar. Pese al golpe inicial, el conjunto madrileño intentó reaccionar. Pero las jugadoras dirigidas por Adrián Albéniz se mostraron muy bien plantadas sobre el terreno de juego, inspiradas en ataque y firmes en defensa. La ocasión más clara para las locales llegó en el 23’, cuando Sara Niz evitó el empate con una gran intervención tras un saque de esquina. Sin conceder oportunidades realmente peligrosas y manteniendo el control del partido, el filial blanquiazul encaró el camino a vestuarios con ventaja en el marcador tras cuatro minutos de añadido.

Final cruel para las blanquiazules

Tras el paso por vestuarios, el CD Tenerife Femenino B regresó al terreno de juego mostrándose cómodo y bien plantado. Resistiendo el primer intento ofensivo del cuadro madrileño y manteniendo un bloque sólido en tareas defensivas. La ocasión más clara para las locales hasta ese momento llegó en el 56’, cuando Nai encaró la portería defendida por Sara Niz, que respondió con seguridad para atrapar el balón. Apenas un minuto después, el conjunto blanquiazul respondió con peligro en una acción a balón parado, con Andrea Marrero muy cerca de convertir un córner servido por Lara González. El encuentro fue ganando intensidad y la colegiada mostró tarjeta amarilla al técnico visitante, Adrián Albéniz, por protestar.

El conjunto madrileño comenzó a mostrarse más incisivo que en la primera mitad, acumulando acercamientos sobre la portería tinerfeña. Aunque bien contenidos por la defensa visitante y por una atenta Sara Niz, que volvió a atrapar otro remate peligroso. Sin embargo, en el minuto 77 el Real Madrid B logró igualar el encuentro en una acción en la que poco pudo hacer la guardameta blanquiazul. Las locales siguieron empujando en busca del triunfo y, pese a la resistencia y el esfuerzo de las tinerfeñas para mantener el empate, en el minuto 93 la central Silvia aprovechó una acción en el tiempo añadido para anotar el 2-1 definitivo.