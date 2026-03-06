El técnico amarillo confía en lograr una victoria ante el Ceuta este domingo para confirmar la buena racha tras golear en León

Luis García: «Nuestra gente se merece que hagamos también un gran partido en casa» / UD Las Palmas

Luis García espera que su equipo logre la victoria este domingo ante el Ceuta en el Estadio de Gran Canaria. El entrenador ovetense desea confirmar el cambio de tendencia tras ganar recientemente a la Cultural Leonesa por 0-3.

La afición merece un gran partido como locales tras no ganar en su feudo desde el pasado diciembre.

Un rival alegre pero peligroso

El preparador asturiano define al conjunto caballa como un equipo muy alegre en su propuesta de juego actual. Luis García avisa del riesgo de caer en un intercambio de golpes constante durante el próximo encuentro. El cuerpo técnico trabajará para evitar ese estilo de ida y vuelta que tanto beneficia al rival.

La plantilla mantiene la confianza intacta a pesar de haber encadenado siete jornadas consecutivas sin conocer la victoria. El reciente triunfo en el Reino de León permite afrontar el futuro inmediato con un prisma mucho más optimista. El entrenador destaca que el grupo nunca perdió la fe en su trabajo diario pese a los resultados.

Disponibilidad frente al Ceuta

El técnico no desvela quiénes sustituirán a los sancionados Marvin Park y Sergio Barcia en la línea defensiva. Luis García baraja diferentes variantes tácticas, incluyendo el desplazamiento de Álex Suárez al lateral derecho de la zaga. Esta decisión permitiría mantener a Viti Rozada en su posición natural de extremo durante el partido.

La enfermería amarilla solo cuenta actualmente con la baja federativa de larga duración del futbolista Jeremía Recoba. Por el contrario, el canterano Ale García ya entrena con normalidad tras superar sus problemas físicos de carácter muscular. El resto del plantel está disponible para intentar sumar tres puntos vitales en la competición liguera.

Gestión de la plantilla y renovaciones

Sandro Ramírez entrará en los planes del equipo de forma paulatina tras superar su delicada lesión de rodilla. El entrenador considera al delantero canario un jugador diferencial, pero admite que todavía realiza una especie de pretemporada. El objetivo principal es garantizar su recuperación total antes de otorgarle la titularidad definitiva en el once.

El club celebra la reciente renovación del defensa Enrique Clemente con un nuevo contrato profesional hasta el año 2029. Luis García define al central zaragozano como un futbolista muy equilibrado que encaja perfectamente en el modelo representativo. El técnico asegura que el jugador ha trabajado duro para ganarse esta ampliación y crecerá muchísimo.