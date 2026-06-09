Luis García ve al equipo capaz de darle la vuelta a la eliminatoria ante el Málaga

La UD Las Palmas necesita un margen de dos goles de diferencia ante el Málaga CF para lograr la clasificación para la eliminatoria final por el ascenso

El entrenador de la UD Las Palmas, Luis García. Imagen UD Las Palmas

El entrenador de la UD Las Palmas, Luis García, ha reiterado este martes que está «convencido» de que su equipo es capaz de darle la vuelta a la eliminatoria ante el Málaga CF tras el 0-1 encajado el pasado domingo, y plantarse en la final por el ascenso a Primera División, aunque para ello ha esgrimido más argumentos estadísticos que futbolísticos.

El técnico asturiano ha recordado en conferencia de prensa que su equipo acabó la liga regular como el segundo menos goleado del campeonato y el cuarto mejor visitante de la categoría, y no le preocupa que los tres partidos disputados esta temporada ante el mismo rival hayan acabado con triunfos del equipo boquerón, al que no han conseguido marcarle un gol.

«Identificar las ventajas» así como «soltarnos y ser más precisos con el balón» han sido los dos únicos aspectos técnico-tácticos a los que se ha referido el preparador ovetense antes de viajar a la Costa del Sol.

Además, ha apuntado que le «encanta» que den al equipo isleño por muerto tras el resultado del partido de ida, que considera «una piedra en el camino», y su propuesta es «levantarse rápido de la adversidad».

Necesidad de ganar por dos goles de diferencia

Cuando se le ha insistido en la dificultad que supone ganar por dos goles de diferencia en el feudo andaluz, ha subrayado que «no vais a conseguir llevarme al plano negativo» porque, en su opinión, «este equipo está muy preparado para competir bien, ganar el partido, darle la vuelta a la eliminatoria y presentarnos en la final del play-off'».

El técnico ovetense ha vuelto a recurrir a los buenos registros de su equipo en la competición regular como principal argumento para ganar en Málaga.

«Creo en este equipazo, hemos hecho 73 puntos, somos el segundo menos goleado y el cuarto mejor visitante; no hay peor ciego que el que no quiere ver», ha asegurado.

Además, solo dos días después de perder el partido de ida y de afirmar al término del mismo que no arriesgará desde el inicio en La Rosaleda en busca de una necesaria remontada, ha variado su discurso y ahora ya no descarta cambiar la estructura y jugar con dos delanteros.

Por otra parte, ha admitido que tras el desplante del delantero Jesé Rodríguez el pasado domingo tras sustituirlo, ha mantenido con el jugador «una conversación privada» en la que, presumiblemente, han dejado zanjada la polémica.

Continuidad en el banquillo

Luis García ha rechazado hablar sobre su continuidad en el banquillo insular, pese a la insistencia de los periodistas. «No tengo tiempo para pensar en mí, ni en mi futuro», ha recalcado.

Y es que a pesar de tener desde hace mucho tiempo sobre la mesa una oferta de renovación por parte del club, el entrenador asturiano meditaría no seguir la próxima temporada, por lo que el partido de este miércoles en La Rosaleda podría ser el último que dirija al conjunto grancanario en caso de quedar apeado de la lucha por el ascenso.