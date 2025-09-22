‘M’, el documental que da voz a la juventud migrante

Dirigido por el periodista Nicolás Castellano, recoge el testimonio de 14 jóvenes migrantes que llegaron solos a España y fueron acogidos por diferentes comunidades autónomas

Este miércoles 24 de septiembre, a las 00:30 horas, Televisión Canaria emite ‘M’, el documental del periodista Nicolás Castellano que recoge el testimonio de 14 jóvenes migrantes que llegaron solos a nuestro país.

Los chicos y chicas que narran su experiencia en el documental, llegaron a España entre los años 2000 y 2010, desde distintos puntos de África: Algunos cruzaron el Estrecho en patera, otros atravesaron fronteras ocultos en los bajos de un camión. Una vez en territorio español, fueron acogidos en centros de protección de diferentes comunidades autónomas, donde tuvieron que enfrentarse al racismo y a la incertidumbre que marcaba sus vidas.

Años después de su llegada, en 2023, ‘M’ ofrece una retrospectiva del camino vital emprendido desde entonces por cada uno de ellos, convertidos en deportistas, mediadores sociales, cantantes o estudiantes.

Los rostros de la migración

El documental pone nombre y apellidos a las historias, las luchas y sueños de Mohamed El Harrak, Hicham Benay Harrak, Asma Bouzazi, Abdelliah Allouch, Ismail El Majdoubi, Coussama Mazari y Bilal Baulini, de Marruecos; Aboubakar Konate, Manadu Camara, Kane Baba Dit Siaka y Aboybaxar Drame, de Mali; Chouaibou Oumaru, de Camerún; Linili Baulini, de Malawi; y Bouba Barry, de Guinea.

Sus testimonios y experiencias conforman un relato que muestra la dureza del viaje, el paso por los centros de acogida y las realidades a las que se enfrentan día tras día. Castellano insiste en señalar las fisuras y contradicciones de los sistemas de protección, a la vez que visibiliza los logros y la resiliencia de quienes un día llegaron siendo menores.

El título ‘M’ viene de la primera letra de las palabras «migrante, moro o mena». Una sola letra aglutina términos muchas veces cargados de prejuicios, que Nicolás Castellano trata de derribar con esta pieza documental.