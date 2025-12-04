Fernando Clavijo y el primer ministro caboverdiano, Ulisses Correia, han pedido a la UE que contribuya a reforzar su movilidad

Fernando Clavijo y el primer ministro caboverdiano, Ulisses Correia, han pedido a la UE que contribuya a reforzar su movilidad. EFE.

Los archipiélagos de la Macaronesia -Azores, Canarias, Cabo Verde y Madeira– han pedido este jueves a la UE que les ayude a reforzar su movilidad interna y sus interconexiones aéreas y marítimas en unas jornadas a las que asiste el primer ministro caboverdiano, Ulisses Correia.

El presidente de la Asociación Canaria para el Progreso de la Macaronesia, Juan Cárdenas, ha explicado que persiguen la consolidación de la integración regional del espacio socioeconómico que conforman todas estas islas del Atlántico para por mejorar su movilidad.

Y ese es el objetivo que se va a tratar de tasar económicamente en estas jornadas, que se celebran en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de Gran Canaria hasta este viernes.

La implicación de Europa

Una vez que las regiones macaronésicas están de acuerdo en consolidar este espacio, hace falta ahora «implicar a Europa», dada la importancia geoestratégica que tienen estos archipiélagos del Atlántico medio.

Lo que se pretende, ha precisado Cárdenas, es «alargar el eje transversal del transporte a los cuatro archipiélagos», que deben, por ello, «estar mejor conectados por mar, aire y también por tierra, internamente.

Las conclusiones a las que lleguen los expertos que participan en estas jornadas se expondrán posteriormente a los Gobiernos de Portugal y España, así como a la Unión Europea.

El primer ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia, ha destacado que la conectividad y la movilidad forma parte de la esencia de las islas de la Macaronesia, que precisan no sólo estar ligadas entre sí y con el mundo.

Reforzar conexiones aéreas

Es su gran desafío, ha dicho Correia, quien ha aludido a las conexiones que procuran ya la aerolínea canaria Binter o la azorense SATA, cuyas frecuencias, como la semanal vigente entre Gran Canaria y la isla de Sal (Cabo Verde), ha considerado preciso reforzar.

El presidente canario, Fernando Clavijo, quien ha participado en la inauguración de estas jornadas, ha recordado que conoce a su «querido amigo» Ulisses Correia desde hace 17 años, cuando ambos eran alcaldes de San Cristóbal de La Laguna y Praia, respectivamente.

A su juicio, el espacio geográfico de la Macaronesia «es de vital importancia para la Unión Europea, para el continente africano y para el continente americano».

Por ello, ha considerado «fundamental generar un espacio de progreso, de desarrollo y desde un punto de vista estratégico, con esa tricontinentalidad, Europa, África y Estados Unidos, de seguridad para Europa y para el desarrollo del continente africano» en el que se incluya también la «conectividad con el continente americano».

«Cabo Verde y Canarias queremos transmitir la importancia y la oportunidad que representa la Macaronesia para Europa en el contexto mundial en el que nos estamos desenvolviendo y quieren liderar el reconocimiento a este espacio de progreso, de desarrollo y de oportunidad para Europa», ha referido Clavijo.