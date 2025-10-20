Magdeleine Vallieres, actual campeona del mundo de ciclismo en ruta de 2025, va a estar presente en la iniciativa ‘Gran Canaria 365’

Imagen de Magdeleine Vallieres en Ruanda

La canadiense Magdeleine Vallieres, reciente campeona del mundo de ciclismo en ruta de 2025, ha confirmado su participación en la iniciativa ‘Gran Canaria 365’, impulsada por Turismo de Gran Canaria, a través del programa Tri Bike& Run, y DG Eventos, que tendrá lugar del 24 al 30 de noviembre en la isla.

Gran Canaria acogerá a Vallieres y al esloveno Tadej Pogačar, también campeón del mundo y cuatro veces ganador del Tour de Francia. Ambos están confirmados como parte del proyecto y embajador de Gran Canaria 365, una «combinación única que refuerza el posicionamiento de la isla como destino de referencia mundial para el ciclismo», detallan en un comunicado desde la organización.

Tocó el cielo en Ruanda

A sus 24 años, Magdeleine Vallieres hizo historia el pasado septiembre en Kigali (Ruanda) al conquistar el maillot arcoíris en el Mundial de Ciclismo en Ruta. Se convirtió en la primera canadiense de la historia en lograr este título.

Su ataque en la ascensión final le permitió cruzar la meta en solitario, protagonizando «una de las grandes gestas de la temporada ciclista».

La corredora del EF Education–Cannondale será una de las figuras internacionales que compartirán entrenamientos, rutas y experiencias en Gran Canaria.

Durante su estancia, Vallieres, Pogačar y Ricardo Ten tomarán parte en el TE Gran Fondo Pico de las Nieves. Esta prueba está considerada una de las más exigentes y espectaculares del calendario cicloturista.