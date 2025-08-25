Los trabajadores se han manifestado para reclamar una solución al Ministerio del Interior y al Ayuntamiento de El Rosario

El personal funcionario del Centro Penitenciario Tenerife II se ha manifestado este lunes para reclamar una solución inmediata a los problemas de suministro que sufre el centro. Los trabajadores alertan de los riesgos de esta situación y piden tanto al Ministerio del Interior como al Ayuntamiento de El Rosario que pongan solución de inmediato.

Imagen de archivo del centro penitenciario Tenerife II / IMAGEN RTVC

El sindicato Tu Abandono Me Puede Matar (Tampm) ya denunció los cortes en el suministro de agua en el Centro Penitenciario Tenerife II, en El Rosario. Según la organización, esta situación «pone en grave riesgo la seguridad de los funcionarios y la estabilidad del centro».

Actualmente, la cárcel dispone de un aljibe que no cubre las necesidades de una población reclusa que consume 270 metros cúbicos diarios, lo que convierte la reserva en claramente insuficiente. TAMPM denuncia que no se han realizado mejoras ni ampliado la capacidad de almacenamiento, lo que deja en riesgo tanto a internos como a trabajadores.

El sindicato exige respuestas inmediatas y soluciones estructurales, criticando lo que consideran un «abandono continuado» de la administración penitenciaria.

Por su parte, el alcalde de El Rosario, Escolástico Gil, afirmó hace apenas un mes que «todo sigue igual» y que «el Estado ha escurrido el bulto». El regidor recordó que la prisión comparte con el municipio la infraestructura hidráulica, de la que depende tanto el abastecimiento como el saneamiento. ».