ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

«María, Candela de Esperanza», recorre el tesoro artístico vinculado a la morenita

Redacción RTVC
Redacción RTVC

El próximo viernes, 10 de octubre, Santa Cruz de Tenerife inaugura una exposición de pinturas y esculturas de colecciones de toda la isla y de gran valor patrimonial

Santa Cruz de Tenerife acoge la exposición ‘María, Candela de Esperanza’, con motivo de la visita a la ciudad de la Virgen de Candelaria.

Declaraciones del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, y del comisario de la exposición, Adolfo Padrón.

Esta muestra recoge pinturas y esculturas procedentes de colecciones privadas, templos e instituciones de toda la isla de Tenerife. Piezas de gran valor patrimonial artístico vinculadas a la morenita.

El próximo viernes, 10 de octubre, Santa Cruz de Tenerife inaugura una exposición de pinturas y esculturas de colecciones de toda la isla y de gran valor patrimonial
La muestra, ‘María, Candela de Esperanza’, recoge pinturas y esculturas de colecciones de toda la isla.

Unir arte y contemplación

El próximo, viernes, 10 de octubre, se inaugura la muestra que pretende ofrecer «un espacio de encuentro, contemplación y diálogo», como ha resaltado del comisario de la exposición, Adolfo Padrón.

Según Padrón el objetivo principal es “unir el arte y la devoción popular para expresar la fe y la esperanza de un pueblo que ha caminado siempre bajo la protección de María. Queremos que los visitantes redescubran la figura de la Virgen como luz que acompaña y consuela a las generaciones de ayer y de hoy”.

El Espacio Cultural de La Recova recoge la colección de arte hasta 23 de noviembre.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Un centro en Canarias, afectado por el freno del gobierno a las universidades privadas

La campaña ‘Guagua de las Promesas’ recauda más de 25 toneladas de alimentos, batiendo su propio récord

Los turistas pagarían hasta 40 euros por transporte público sin límite en Canarias

SL Benfica vs Dreamland Gran Canaria | Debut histórico del ‘Granca’ en la Basketball Champions League

7 de octubre, día grande de las fiestas de Puerto del Rosario, en Fuerteventura

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025