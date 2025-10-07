El próximo viernes, 10 de octubre, Santa Cruz de Tenerife inaugura una exposición de pinturas y esculturas de colecciones de toda la isla y de gran valor patrimonial

Santa Cruz de Tenerife acoge la exposición ‘María, Candela de Esperanza’, con motivo de la visita a la ciudad de la Virgen de Candelaria.

Declaraciones del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, y del comisario de la exposición, Adolfo Padrón.

Esta muestra recoge pinturas y esculturas procedentes de colecciones privadas, templos e instituciones de toda la isla de Tenerife. Piezas de gran valor patrimonial artístico vinculadas a la morenita.

La muestra, ‘María, Candela de Esperanza’, recoge pinturas y esculturas de colecciones de toda la isla.

Unir arte y contemplación

El próximo, viernes, 10 de octubre, se inaugura la muestra que pretende ofrecer «un espacio de encuentro, contemplación y diálogo», como ha resaltado del comisario de la exposición, Adolfo Padrón.

Según Padrón el objetivo principal es “unir el arte y la devoción popular para expresar la fe y la esperanza de un pueblo que ha caminado siempre bajo la protección de María. Queremos que los visitantes redescubran la figura de la Virgen como luz que acompaña y consuela a las generaciones de ayer y de hoy”.

El Espacio Cultural de La Recova recoge la colección de arte hasta 23 de noviembre.