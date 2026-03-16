El Pabellón Santiago Martín acogerá el 25 de abril un espectáculo de tres horas con los mejores cómicos de las islas

El Pabellón Santiago Martín recibe el sábado 25 de abril la tercera edición de ‘La Quedada del Año’. Más de 20 humoristas canarios actúan durante tres horas para celebrar el talento regional ante miles de espectadores. El evento busca proyectar la cultura del archipiélago hacia el mundo a través de la comedia y otras disciplinas artísticas.

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Darío López, Abubukaka y Omayra Cazorla encabezan este ambicioso proyecto humorístico. Los organizadores confirman la venta de casi 5.000 entradas para esta cita tan especial. Actualmente solo quedan 700 localidades disponibles para asistir a la gran fiesta de la risa.

Una velada llena de carcajadas

Por consiguiente, el público muestra un respaldo masivo a esta iniciativa cultural de Canarias. Los artistas garantizan una velada llena de carcajadas y sorpresas para todos los asistentes. El espectáculo se consolida así como una de las reuniones cómicas más importantes del año.

Asimismo, la duración del evento superará las tres horas de actuaciones ininterrumpidas sobre el escenario. Los preparativos avanzan a buen ritmo para recibir a los seguidores de toda Canarias. Esta tercera edición promete superar el éxito de las convocatorias anteriores celebradas en las islas.

Orgullo por la cultura del archipiélago

Alfonso Cabello, portavoz del Gobierno de Canarias, destaca el sentimiento de orgullo que genera este evento. La cita ayuda a proyectar la identidad canaria al resto del mundo de forma positiva. El portavoz define la jornada como un día clave para celebrar lo nuestro.

De igual modo, el humorista Darío López subraya el valor de tender puentes culturales. El festival incluye referencias a la música, la gastronomía y el cine hecho en Canarias. Los artistas se sienten profundamente orgullosos de mostrar su talento conjunto en este formato.

Además, el espectáculo integra diversas artes para ofrecer una experiencia completa a los espectadores. La colaboración entre diferentes sectores creativos refuerza el mensaje de unidad del festival. ‘La Quedada del Año’ trasciende la comedia para convertirse en un escaparate cultural.