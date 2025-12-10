Más de 1.400 aspirantes para diez plazas administrativas

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria examina a 1.430 candidatos en una jornada de pruebas teóricas y prácticas

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria reunió a 1.430 aspirantes en el Gran Canaria Arena para cubrir diez plazas de Auxiliar Administrativo. La Dirección General de Recursos Humanos confirmó la cifra tras publicar la lista definitiva de admitidos.

El Gran Canaria Arena ha acogido las pruebas para las diez plazas de auxiliar administrativo | Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

La concejala Esther Martín afirmó que “la elevada participación demuestra el interés de la ciudadanía por acceder a un empleo público estable y de calidad” y destacó el diseño de un proceso transparente y riguroso.

Lista de reserva

La prueba incluyó un test teórico con cincuenta preguntas y cinco de reserva. También incorporó un ejercicio práctico con veinte cuestiones tipo test y cinco de reserva, basado en un caso del temario. Martín señaló que la lista de reserva generará una bolsa de personal cualificado que reforzará la agilidad administrativa en futuras necesidades.

Las plazas pertenecen a la Escala de Administración General, Subescala Auxiliar, Grupo C, Subgrupo C2, dentro de la Oferta de Empleo Público de 2022. El proceso continúa ahora con la corrección de los exámenes y la publicación de resultados en la web municipal y en el Tablón de Edictos.