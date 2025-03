El Estado debe asumir, según un auto del Tribunal Supremo, a más de mil menores migrantes que han solicitado asilo político

Declaraciones: Fernando Clavijo, presidente de Canarias / Vania Oliveros, abogada especialista en Extranjería / Candelaria Delgado, consejera de Bienestar Social. Informa: Redacción Informativos RTVC

Canarias sigue esperando más detalles sobre el auto del Tribunal Supremo que obliga al Estado a hacerse cargo, en un plazo de 10 días, de los menores que han pedido asilo político. Se calcula que en esa situación hay en torno a unas 1.300 niños, niñas y adolescentes.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha recalcado que este fallo no tiene que ver con la distribución obligatoria entre el conjunto de autonomías españolas, en virtud del nuevo artículo 35 de la ley de extranjería, de buena parte de los más de 5.000 menores migrantes no acompañados llegados a estas islas en cayucos y pateras y que no han solicitado protección internacional.

Alivio para Canarias

La medida cautelar dictada por el Supremo menciona expresamente a los cerca de 1.200 menores que ya han solicitado asilo en Canarias o han manifestado su voluntad de pedirlo, procedentes en su mayor parte de Mali y Senegal, pero en el Gobierno de Canarias defienden que es extrapolable a todos los chicos que lo hagan a partir de ahora.

Canarias tutela más de 1.000 menores migrantes solicitantes de asilo. Imagen EFE

A juicio del presidente canario, el Alto Tribunal se ha mostrado «contundente diciéndole al Estado que ha hecho dejación de funciones porque es su responsabilidad y le da diez días para que pasen al sistema nacional de refugiados«.

Clavijo ha admitido que la materialización de este pronunciamiento judicial supondrá un alivio económico para Canarias. La comunidad dejará de sufragar el coste de su tutela y acogida, si bien ha lamentado que «durante más de un año estos menores han visto vulnerado su derecho de pertenecer a un sistema internacional de acogida por parte del Estado».

La Comisión Europea no se pronuncia

Por su parte, el director en Funciones de la Representación de la Comisión Europea en España, que ha hecho balance de los cien días de Ursula Von der Leyen al frente del organismo, asegura que desde la Comisión Europea no hacen valoraciones sobre cuestiones judiciales.