El Congreso acogió a los líderes del judo continental en un encuentro clave que refuerza la proyección internacional de Gran Canaria antes del Europeo Cadete 2026

Maspalomas acoge el Congreso Ordinario de la Unión Europea de Judo

El municipio de San Bartolomé de Tirajana se convirtió en el epicentro institucional del judo europeo con la celebración del Congreso Ordinario de la Unión Europea de Judo (EJU), que tuvo como escenario ExpoMeloneras este pasado fin de semana.

El encuentro reunió a los presidentes y delegados de más de 50 federaciones nacionales de Europa, así como a los miembros del Comité Ejecutivo de la EJU, presentes en su totalidad para esta importante cita anual.

Entre los asistentes destacó la presencia de Juan Carlos Barcos, miembro del Comité Ejecutivo de la EJU y de la IJF, además de presidente de la Real Federación Española de Judo y Deportes Asociados (RFEJYDA), quien participó activamente en las sesiones de trabajo junto a los principales dirigentes del judo continental e internacional.

Una oportunidad estratégica para Gran Canaria

La celebración de este Congreso es un hito para Gran Canaria, ya que ofrece una oportunidad única para mostrar la isla a los responsables internacionales del judo en un momento clave, toda vez que Gran Canaria será sede del Campeonato de Europa Cadete, del 29 de junio al 2 de julio de 2026, en el Gran Canaria Arena.

Maspalomas superó con nota el desafió que supone recibir a la élite directiva del judo europeo en un encuentro que no solo fortalece los lazos institucionales, sino que también impulsa el posicionamiento internacional de Gran Canaria como destino deportivo de primer nivel y aliada estratégica en la organización de grandes eventos.

La máxima autoridad del judo español, Juan Carlos Barcos, expresó su satisfacción por la celebración del Congreso en España: “Es un honor recibir en Maspalomas a los máximos representantes del judo europeo. Este encuentro refuerza nuestra posición dentro del panorama continental y nos permite mostrar al mundo la capacidad organizativa de España y, en particular, de Gran Canaria”.

El Gran Canaria Arena, sede del Europeo Cadete 2026

La delegación europea ha dedicado el día de hoy a visitar las instalaciones del Gran Canaria Arena, escenario del próximo Europeo cadete en el 2026, de la mano de la Federación Canaria de judo. Su compromiso y experiencia continúan siendo claves para consolidar a Gran Canaria como una de las sedes de referencia del judo español.

Barcos destacó la relevancia del Europeo Cadete de 2026: “Tener aquí a los presidentes y delegados europeos justo antes del Campeonato de Europa Cadete es una oportunidad extraordinaria. Estoy seguro de que su estancia en Gran Canaria contribuirá a consolidar la imagen de la isla como un referente internacional para nuestro deporte”.