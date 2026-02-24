San Bartolomé de Tirajana inaugura ocho placas conmemorativas que rinden homenaje a las grandes formaciones que han pasado por el escenario de la playa de San Agustín

El sur de Gran Canaria se prepara ya para recibir una de sus citas musicales más esperadas del año. El Maspalomas Soul Festival volverá este verano a llenar de ritmo el litoral del municipio, consolidándose como un evento ineludible en el calendario cultural del mes de julio.

Vídeo RTVC

Para ir abriendo boca ante esta nueva edición, el certamen ha dado un paso más en su historia inaugurando su propio Paseo de la Fama.

Homenaje a las leyendas del Soul

El acto de inauguración ha tenido lugar hoy y ha estado presidido por las autoridades municipales de San Bartolomé de Tirajana. Este nuevo espacio rinde tributo a la trayectoria del festival mediante la instalación de ocho placas conmemorativas.

Con este gesto, la organización quiere recordar y honrar a algunas de las formaciones más destacadas que han dejado su huella musical en las ediciones anteriores del evento.

La playa de San Agustín, epicentro del género

Marco Aurelio Pérez, alcalde del municipio, ha destacado durante el acto la importancia de este festival para la localidad. El regidor ha señalado que el evento permite disfrutar de esa «buena música que sentimos de alguna forma todos los canarios».

Asimismo, ha puesto en valor el perfil del público asistente, «de determinada edad», que acude fielmente cada año a gozar de un entorno único.

Para el alcalde, el enclave de San Agustín se ha transformado ya, por derecho propio, en «la playa del Soul» y en un punto de encuentro fundamental para «nuestra gente».